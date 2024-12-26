Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αστραπιαία για να καλύψει το κενό που άφησε ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ, φέρνοντας στην Αθήνα τον Γκάμπριελ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην σέντερ των Lakers, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Κέντρικ Ναν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και δύο ανανεώσεις παικτών, όπου βρίσκονται στα σκαριά. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, αυτοί ανανεώνουν με τον Παναθηναϊκό.

