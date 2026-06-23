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ΕΛ.Α.Σ: Αυτή είναι η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε τους τομεάρχες σε 24 διαφορετικούς τομείς - Ο Κώστας Γαβρόγλου ορίστηκε συντονιστής

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Τσίπρας

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες σε 24 διαφορετικούς τομείς. Συντονιστής των τομεαρχών ορίστηκε ο Κώστας Γαβρόγλου.


Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης 
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης 

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή 

Ισχυρή Δημοκρατία 

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος 
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος 

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία 

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς 
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος 

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα 
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή


Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης


Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερικών & Άμυνα


Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου  Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης


Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ  Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας
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