Παναθηναϊκός: Οι δηλώσεις του Γουένιεν Γκέιμπριελ

Για το Μόναχο αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (26/12) ο Παναθηναϊκός καθώς αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει την Μπάγερν στην έναρξη του δευτέρου γύρου της Euroleague.



Με την αποστολή στη Γερμανία ταξίδεψε και ο νεοαποκτηθείς Γουένιεν Γκέιμπριελ ο οποίος δήλωσε ευλογημένος με αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε, μίλησε για την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ενώ αναφέρθηκε με πολύ καλά λόγια στον εκ νέου συμπαίκτη του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Καμιά φορά είσαι ευλογημένος με αυτές τις ευκαιρίες. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι στην Ελλάδα και είμαι ενθουσιασμένος που φοράω τα πράσινα».«Προσαρμόζομαι καλά. Είχαμε προπόνηση χθες και παίξαμε πολλά πέντε εναντίον πέντε. Έπαιξα με αρκετούς συμπαίκτες μου ήδη και με έβαλαν στο σύστημα. Έμαθα μερικά plays και κάποιες άμυνες. Ο κόουτς είναι ξεκάθαρος με το τι θέλει από εμένα».«Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Διαθέτει μεγάλο ταλέντο. Ήταν σπουδαίος παίκτης και στο ΝΒΑ και θα μπορούσε να έχει μείνει εκεί περισσότερο. Είμαι σίγουρος πως θα μπορούσε να είχε γυρίσει αν το ήθελε το καλοκαίρι, όμως διάλεξε να παραμείνει και αυτό λέει πολλά, για αυτόν τον οργανισμό και πόσο καλά του έχουν συμπεριφερθεί. Και επίσης πόσο απολαμβάνει τη ζωή του εδώ. Ήταν ένας από αυτούς που μου είπε πως θα έπρεπε να είχα έρθει στην Ευρώπη πριν μερικά χρόνια. Είμαι χαρούμενος που είμαστε πάλι μαζί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.