NBA: Οι Πέισερς «υποκλίθηκαν» στον Βασιλιά ΛεΜπρόν και τον υπερηχητικό Άντονι Ντέιβις

Οι Λέικερς κατέκτησαν το πρώτο In-Season Tournament στο NBA, καθώς επικράτησαν 123-109 των Πέισερς στον τελικό της διοργάνωσης που πραγματοποίθηκε στο Λας Βέγκας. Το Λος Άντζελες ήταν κυρίαρχο στη μάχη επί της Ιντιάνα, έχοντας έναν τρομερό και φοβερό Άντονι Ντέιβις.

Ο «AD» ολοκλήρωσε με 41 πόντους, 20 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 μπλοκ τον τελικό, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 39 του έκανε double-double με 24 πόντους (10/20 δίποντα) και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Όστιν Ριβς, ο οποίος είχε 28 πόντους (9/12 δίποντα και 10/12 βολές, μαζι 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους ήταν ο Χαλιμπέρτον με 20 πόντους, ενώ 20 πόντους είχε και ο Μάθουριν . Από εκεί και πέρα, διψήφιοι για τους «ινδιάνους» ήταν ο Τόπιν με 13 πόντους, ο Τέρνερ και ο Τζάκσον από 10.

Τη διαφορά στο παιχνίδι έκανε το... μέγεθος της ομάδας του LA, καθώς είχε 86 πόντους μέσα από τη ρακέτα έναντι 44 των Πέισερς, ενώ πήρε και 23 περισσότερα ριμπάουντ (55-32).

Αξίζει να σημειωθεί πως το συνολικό μπόνους για τους Λέικερς, για κάθε παίκτη και προπονητή της ομάδας, φτάνει τις 850.000 δολάρια, με τη νίκη στον τελικό επί των Πέισερς να επιβραβεύεται με 500.000 δολάρια!

Τα δωδεκάλεπτα: 34-29, 65-60, 90-82, 123-109

