Γκμοχ: Αυτό πρέπει να προσέξει ο Γιοβάνοβιτς, δικό μου παιδί ο Κόντης

Ένας από τους πιο ιστορικούς προπονητές που κάθισαν στον "πράσινο" πάγκο, ο μεγάλος Γιάτσεκ Γκμοχ, μιλά αποκλειστικά στο paopantou.gr και τον Σωτήρη Σουχλέρη. Ο ιστορικός Πολωνός τεχνικός, θυμάται την μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού το 1985, μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Τον άδικο αποκλεισμό από την Λίβερπουλ και τους παίκτες που θεωρούσε παιδιά του. Παράλληλα μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως και τον βοηθό του Χρήστο Κόντη.

Υπήρχε πλάνο για τελικό Ευρώπης από το 1983

Πότε σας προσέγγισε για πρώτη φορά ο Γ. Βαρδινογιάννη ώστε να έρθετε στον Παναθηναϊκό;

Το 1980 ήμουν προπονητής στον ΠΑΣ Γιάννινα. Μέχρι τα μισά της πρώτης μου σεζόν ήμασταν τελευταίοι, αλλά στο τέλος καταφέραμε να σωθούμε.

