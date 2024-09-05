Μετά την απίθανη υποδοχή του το βράδυ της Τετάρτης (04/09), ο Εβάν Φουρνιέ παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό με μία συνέντευξη Τύπου στο ΣΕΦ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μίλησε για το «δέσιμο» που έχει εδώ και χρόνια με τη νέα του ομάδα, το οποίο κρατάει από το 2010, όταν παρακολούθησε τους «ερυθρόλευκους» στο Final Four του Παρισιού από κοντά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φιλική του σχέση με τον Μουσταφά Φαλ, που αποτέλεσε τον... insider στη μεταγραφή του, για τα απίστευτα συναισθήματα που του δημιούργησε η υποδοχή από χιλιάδες οπαδούς, αλλά και για την ανυπομονησία του να παίξει το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γεια σας (σ.σ. μίλησε ελληνικά). Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον Γιώργο και τον Παναγιώτη που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Αυτό που έζησα χθες στην υποδοχή ήταν κάτι τρελό, ήταν η πιο τρελή εμπειρία της ζωής μου. Είμαι έτοιμος να δουλέψω με τον νέο μου προπονητή και τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο»

Για το τι τον έκανε να κάνει αυτό το tweet το 2022: «Η πρώτη μου εμπειρία με τον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτή, ήταν στο Παρίσι το 2010 στο Final Four. Ήμουν ανάμεσα στους φίλους του Ολυμπιακού, ήμουν πολύ νέος, μόλις 16 χρονών. Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν για χρόνια ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Από το 2012 και μετά υπάρχει μία ιστορία που με δένει με την ομάδα, η αγαπημένη μου ομάδα στην Ευρώπη ήταν πάντα ο Ολυμπιακός».

Για το αν είχε πρόταση από τους Μπακς και πώς τον έπεισε ο Ολυμπιακός: «Είχα επαφές με μερικές ομάδες πριν τους Ολυμπιακούς, αλλά ποτέ πρόταση από τους Μπακς. Είχα πρόταση από τους Γουίζαρντς αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήθελα για την καριέρα μου. Θέλω να ζήσω έντονα συναισθήματα, να είμαι μέλος ενός ιδιαίτερου πρότζεκτ. Ήταν η καλύτερη επιλογή από όλες όσες είχα».

Για τους Αγγελόπουλους και το ελληνικό πρωτάθλημα: «Μόλις γνώρισα τον Παναγιώτη, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω (σ.σ. γελάει). Αυτό που είδα χθες από τον Γιώργο, το θεώρησα κάτι πολύ ευγενικό, μου έδειξε με τη στάση του ότι είμαι μέλος μιας ιδιαίτερης ομάδας, ήταν κάτι που ήρθε μέσα από την καρδιά του, μου έδειξε ότι δεν είναι όλα απλά business. Θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω δει τα βίντεο για τη Θεσσαλονίκη που πετάνε αντικείμενα στο γήπεδο, γνωρίζω όμως λίγα πράγματα».

Για το αν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής: «Δεν θα χρειαστεί χρόνος να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά θα χρειαστεί χρόνος να προσαρμοστώ στην ομάδα μου και στους συμπαίκτες και τον προπονητή μου. Το μπάσκετ της FIBA είναι το ίδιο, δεν έχουν διαφορές. Θα χρειαστεί να συνηθίσω την Ευρωλίγκα και τα νέα γήπεδα, όμως είμαι επαγγελματίας, έχω παίξει πολλά χρόνια στο NBA, επομένως δεν θα είναι πρόβλημα, το μπάσκετ είναι απλώς μπάσκετ. Ανυπομονώ να ανακαλύψω τα πάντα».

Για τη θέση που θα κληθεί να αγωνιστεί: «Ακόμη δεν έχουμε μιλήσει με τον κόουτς, απλώς γνωριστήκαμε. Μίλησα με τον Φαλ και έχω μάθει ότι πλέον θα είμαι τριάρι (σ.σ. γελάει), το μπάσκετ είναι όμως μπάσκετ και έχω τις δεξιότητες. Σε όλη μου την καριέρα έπαιζα δυάρι όμως δεν έχω κανένα θέμα να παίξω οπουδήποτε».

Για όσα περιμένει από τη σεζόν και για τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Μόλις υπέγραψα με τον Ολυμπαικό αλλά ρώταγα τον Φαλ εδώ και χρόνια πράγματα, γιατί πάντα με ενδιέφερε η Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρω τι να περιμένω, εχθές περίμενα κάτι απλώς ευχάριστο στην υποδοχή και έζησα κάτι απίστευτο. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω να πω κάτι, παρά μόνο ότι πρέπει να παίξουμε δυνατά για να τους νικήσουμε».

Για τον κόσμο: «Είμαι αρκετά εσωστρεφής και πάντα ήμουν ντροπαλός, δεν ήξερα τι να περιμένω όταν είδα όλον αυτόν τον κόσμο. Εντυπωσιάστηκα, σταδιακά άρχισα να χαλαρώνω και ένιωσα πολύ άνετα, σαν στο σπίτι μου. Ήταν μια βαθιά εμπειρία αυτό που έζησα και δεν θα το ξεχάσω».

Για τους συμπαίκτες του που ξεχωρίζει: «Ξέρω τους συμπαίκτες μου μόνο βλέποντας παιχνίδια, πέρα από τον Φαλ που γνωριζόμαστε από παλιά. Έχω παίξει λίγο αντίπαλος με τον Ντόρσεϊ στο NBA, ξέρω τον Γουόκαπ από την Εθνική Ελλάδας. Δεν τους ξέρω όμως προσωπικά, αυτό θα είναι μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας μας, να τους μάθω δηλαδή καλά γιατί η φιλία θα βγει και στο γήπεδο».

Για το τι του έλεγε ο Φαλ: «Δεν χρειάστηκε να με πείσει να έρθω, ήξερα τι ήθελα. Τον ρωτούσα κυρίως πρακτικά πράγματα, για τα ταξίδια, τις προπονήσεις, τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα. Πάντα ενδιαφερόμουν να έρθω, δεν χρειάστηκε ποτέ να με πείσει. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι φοράει το "10" (σ.σ. γελάει), προσπάθησα να του το πάρω αλλά δεν με άφησε».

Για το αν ονειρεύεται μία τελετή απόσυρσης της φανέλας όπως αυτή του Πρίντεζη: «Ο Πρίντεζης είχε πολλά σπουδαία χρόνια με αυτή την ομάδα και σημαίνει πολλά για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι να περιμένω μετά από χθες, οι οπαδοί είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν να τα πάμε καλά. Αλλά ως παίκτης προσπαθείς πάντα να εστιάζεις στο σήμερα».

Για τον Μπαρτζώκα: «Το καλό είναι ότι είμαι ένας παίκτης που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε στυλ. Ο Mπαρτζώκας είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και υπέρ του ομαδικού παιχνιδιού. Βλέπει κανείς εύκολα πώς κινείται η μπάλα, την ενέργεια της ομάδας. Θεώρησα πολύ ελκυστικό το μπάσκετ αυτής της ομάδας, διέπεται από ομαδικό πνεύμα και οι παίκτες είναι ταπεινοί και μαχητικοί, όπως κι εγώ. Δεν ήθελα να πάω κάπου που να παίζουν μπάσκετ όπως στο NBA, με πολύ iso».

Για τη σύγκριση της ευκολίας του σκοραρίσματος σε NBA και Ευρώπη: «Όταν λέμε ότι το σκοράρισμα στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο, εννοούμε ότι οι άμυνες είναι πιο οργανωμένες και το παρκέ πιο μικρό. Στο NBA οι άμυνες πάνω στην μπάλα είναι πιο σκληρές και οι παίκτες ταχύτεροι, όμως αν περάσεις τον πρώτο παίκτη, μετά είναι εύκολο. Στην Ευρώπη, μετά ακολουθούν άλλοι δύο παίκτες. Θα προσαρμοστώ και θα βρω τρόπους να σκοράρω, με floaters ή από μέση απόσταση, μπορώ να κάνω τα πάντα».

Για την πρώτη αντίδραση του Φαλ όταν έμαθε τη μεταγραφή, και τον Λεσόρ: «Ήταν χαρούμενος όμως του το είχα πει ήδη 2-3 μέρες πριν οπότε δεν εξεπλάγη. Η πρώτη του αντίδραση ήταν ότι μου είπε "πάμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα". Για τον Λεσόρ, όταν άρχισαν να υπάρχουν φήμες ότι ίσως έρθω στον Ολυμπιακό, μου έλεγε "μόλις κερδίσαμε με τον Παναθηναϊκό, περνάμε καλά, μην έρθεις γιατί δεν θα περάσουμε ωραία, μείνε εκεί που είσαι". Έχουμε μία ιδιαίτερη σχέση, ήμασταν συγκάτοικοι το 2019».

