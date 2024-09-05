Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καλύπτει τις χθεσινές απώλειες, με την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκαν οι μετοχές της Jumbo, της Aegean, της Μυτιληναίος και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.446,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.448,31 μονάδες (+0,87%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.198.152 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+5,65%), Aegean Airlines (+2,04%), της Μυτιληναίος (+1,54%), της ΔΕΗ (+1,48%) και της Eurobank (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-0,74%), της Εθνικής (-0,67%) και του ΟΠΑΠ (-0,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 6.576.729 και 3.131.030 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 24,12 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 29 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI +5,81% και Profile +5,73%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις -8,61% και Minerva -4,24%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,9000 +0,95%

ALPHA BANK: 1,5700 +0,71%

AEGEAN AIRLINES: 11,5200 +2,04%

VIOHALCO: 5,7700 +1,05%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4600 +0,81%

ΔΑΑ: 7,8640 -0,03%

ΔΕΗ: 11,6300 +1,48%

COCA COLA HBC: 33,5000 +0,60%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0250 -0,74%

ΕΛΠΕ: 7,2000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,8600 +0,11%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6900 -0,67%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 +0,36%

EUROBANK: 2,0570 +1,33%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -0,14%

MOTOR OIL: 22,1800 +1,28%

JUMBO: 24,3000 +5,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,3200 +1,54%

ΟΛΠ: 27,3500 +0,18%

ΟΠΑΠ: 16,0000 -0,56%

ΟΤΕ: 15,1500 +0,40%

AUTOHELLAS: 11,4200 +1,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9920 +0,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 +0,93%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2700 +0,16%

