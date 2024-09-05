Από την επόμενη σεζόν θα τεθεί το ενδεχόμενο αγοράς και χρήσης του ημι-αυτόματου οφσάιντ και της Goal Line Technology στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η σχετική ανακοίνωση της Stoiximan Super League για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο σημερινό Δ.Σ. αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό των αγώνων 4ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών), το οποίο θα αναρτηθεί, σήμερα 5/9/2024, στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League www.slgr.gr

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να πραγματοποιηθεί άμεσα λεπτομερής έρευνα για τα οικονομοτεχνικά δεδομένα και άλλα ζητήματα που άπτονται της τεχνολογίας του VAR, μετά τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Π.Ο. (αγωνιστική περίοδος 2025-26 και επόμενες), καθώς και για την υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών (Goal Line Technology και Semi Automated Offside).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της Super League ενέκρινε την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Super League Κ15, καθώς και το συστήματα διεξαγωγής αγώνων του Πρωταθλήματος Super League K17».

