Γνωστό έγινε το πρόγραμμα ως την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως αναμενόταν, η Stoiximan Super League διαμόρφωσε τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων μέχρι το φινάλε του α’ γύρου.

Ανάμεσα τους φυσικά συμπεριλαμβάνονται και τα πρώτα ντέρμπι, με το πρώτο εξ αυτών ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχει οριστεί την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι

4η αγωνιστική Κυριακή 15/9 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (20:30)

5η αγωνιστική Σάββατο 21/9 Άρης - Ολυμπιακός (20:00)

6η αγωνιστική Κυριακή 29/9 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21:00)

7η αγωνιστική Κυριακή 6/10 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (20:30)

8η αγωνιστική Κυριακή 20/10 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (20:30)

9η αγωνιστική Κυριακή 27/10 Παναθηναϊκός - Άρης (20:30)

11η αγωνιστική Κυριακή 10/11 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (20:30)

12η αγωνιστική Κυριακή 24/11 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:30)

13η αγωνιστική Σάββατο 30/11 ΑΕΚ - Άρης (20:30)

