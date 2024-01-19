Για την επικείμενη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, μίλησε ο Ντέμης Νικολαΐδης συζητώντας με τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή «Fair Play» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο παλαίμαχος άσος αναφέρθηκε στα αγωνιστικά στοιχεία -και όχι μόνο- που μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι των «πρασίνων» ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, καθώς και στη θέση που θα τον έβαζε να παίξει στο «τριφύλλι».

«Έχει σουτ με το δεξί, σουτ με το αριστερό. Λείπουν τα σουτ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και στον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιος που να κάνει 2-3 σουτ εκτός περιοχής. Και ο Μπακασέτας δεν είναι σουτέρ, αλλά εξαιρετικός σουτέρ. Εκτός από εξαιρετικός χαρακτήρας.



Στο 4-2-3-1 θα τον έβαζα πίσω από τον επιθετικό, αλλά είναι ανάλογα και με τα παιχνίδια. Μπορεί να παίξει και πιο χαμηλά. Ηρεμεί το παιχνίδι, βγάζει κάθετη μπαλιά, σκοράρει, δίνει πολλά.



Είναι από τα πολύ καλά παιδιά, ώριμος, διαβασμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέμης.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

