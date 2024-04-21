Ολυμπιακός με σπασμένα τα φρένα, ξενέρωσε τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει το κυνήγι του τίτλου

Φουριόζος από την Πόλη και συνεχίζει το κυνήγι για τον τίτλο ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν για ένα ακόμη βράδυ απολαυστική και παρότι παρατάχθηκε με 8 αλλαγές σε σχέση με το περασμένο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε πολύ πιο άνετα απ’ ότι δείχνει το τελικό 2-1 του ΠΑΟΚ.

Στο -6 από την κορυφή και με ματς λιγότερο οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι ανά διαστήματα έπαιξαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο και δεν επέτρεψαν στον «δικέφαλο του βορρά» να… σκεφτεί πως μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο είχε βάλει τα γιορτινά του μετά την ιστορική πρόκριση στην τετράδα του Conference League.

Κίνι και Ζέλσον Μαρτίνς τα γκολ των Πειραιωτών που κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού γηπέδου και είδαν τον ΠΑΟΚ να μειώνει στις καθυστερήσεις με τον Μάρκος Αντόνιο, με τον Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του να γνωρίζουν την αποθέωση από τους 30 και πλέον χιλιάδες οπαδούς τους.

Ακόμη μία κάκιστη εμφάνιση από τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και σκόραραν στη μία από τις… δύο ευκαιρίες τους σε όλο το ματς.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και οι Κίνι, Ρέτσος, Άμπι, Ρίτσαρντς στην άμυνα. Καθαρό εξάρι ο Ιμπόρα και οι Τσικίνιο, Όρτα στο «8», με τον Μαρτίνς στο ένα άκρο της επίθεσης, τον Ποντένσε στο άλλο και ο Ναβάρο ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Κοτάρσκι στην εστία, τον Σάστρε στο δεξί άκρο, τον Μπάμπα στο αριστερό και τους Κουλιεράκη-Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας. Ο Μείτέ με τον Οζντόεφ τα δυο χαφ, ενώ η «τριπλέτα» πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Μπράντον Τόμας, αποτελούνταν από τους Ζίβκοβιτς στα δεξιά, Τάισον στα αριστερά και Μουργκ σε θέση «10».

Το ματς

Το εκτεταμένο ροτέισον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να βγάζει ένταση και πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο, περιορίζοντας τον ΠΑΟΚ. Ο Ναβάρο ήταν ο κινητήριος μοχλός, παίζοντας διαρκώς στο όριο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκοράρει δις στο πρώτο τέταρτο. Παρόλα αυτά, και τα δύο τέρματα των «ερυθρόλευκων» ακυρώθηκαν για οφσάιντ. Η τρίτη ήταν και φαρμακερή αφού ο Πορτογάλος έφυγε άλλη μια φορά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τον Κουλιεράκη να τον σπρώχνει και ο διαιτητής να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Ποντένσε ανέλαβε την εκτέλεση, ο Κοτάρσκι το έβγαλε αλλά ο Κίνι πήρε το ριμπάουντ για να ανοίξει το σκορ και να σηκώσει το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πόδι στο 29ο λεπτό. Ο Ναβάρο στα «καπάκια» είχε ευκαιρία για να βρει δίχτυα, αλλά η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να χτυπήσεις την κόντρα αλλά να μην το καταφέρνει, αφού αρκετά από τα ατού της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν εκτός κλίματος αγώνα. Ένα σουτ του Μουργκ που δεν ανησύχησε τον Τζολάκη και άλλο ένα του Ζίβκοβιτς που σταμάτησε στα σώματα ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο μέρος, το οποίο βρήκε τους Πειραιώτες να πηγαίνουν δικαίως με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.