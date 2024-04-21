Λυτρωτής Άμραμπατ, λύγισε τον Χουτεσιώτη και επανέφερε την ανατρεπτική ΑΕΚ στην κορυφή

Λευτέρης Χουτεσιώτης εναντίον ΑΕΚ σημειώσατε... διπλό και με ανατροπή (1-2)!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος ήταν καταιγιστικοί στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον Άρη, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, με 27(12) τελικές (εντός στόχου) έναντι 8(5) των γηπεδούχων.

Ωστόσο, είδαν αφενός τον αντίπαλο πορτιέρε να βρίσκεται σε εκπληκτική μέρα, αφετέρου τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 38' με τον Μορόν, σε μια φάση που θα συζητηθεί.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έδειξε αντίδραση και υπομονή. Αρχικά, στο 49', έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Σιντιμπέ (δεύτερο γκολ του σε 41 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, μετά από εκείνο στο Μπράιτον). Και αφού ο «δικέφαλος»... έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, ήρθε ο κορυφαίος της στην αναμέτρηση, Νόρντιν Άμραμπατ, να τη λυτρώσει στο 84'!

Έτσι, μετά και το πέρας της 6ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή με 72 πόντους, στο +1 από τον Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται την Τετάρτη (24/4, 20:30) στην OPAP Arena. Ενώ, ακολοθούν οι ΠΑΟΚ (67β.) και Ολυμπιακός (63β.) που, με και με αγώνα λιγότερο, παίζουν αυτήν την ώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τέταρτη σερί ήττα για τον Άρη, ο οποίος έμεινε στους 48 πόντους, όντας στο -15 από τους Πειραιώτες και στο +14 από τη Λαμία.

Πρώτο φετινό «διπλό» της «Ένωσης» στο «Κλ. Βικελίδης», μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και το 3-3 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Καταρχάς, να σημειωθεί ότι προέκυψαν προβλήματα της τελευταίας στιγμής και στις δύο ομάδες, στην ΑΕΚ με τους Μάνταλο, Γκατσίνοβιτς και Πισάρο, ενώ στον Άρη με τον Κουέστα. Εξάλλου, για την «Ένωση» εκτός ήταν και οι Γκαρσία, Στάνκοβιτς και Μουκουντί, ενώ για τους Θεσσαλονικείς οι Φεράρι, Βέλεθ και Σουλεϊμάνοφ (όπως και οι Ντουκουρέ, Ρουπ και Πάρντο).

Ο Άκης Μάντζιος, λοιπόν, κατέβασε τον Άρη με σύστημα 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στην εστία. Στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, ξεκίνησαν οι Φατόρε, Ροζ, Μπράμπετς και Μοντόγια. Δίδυμο στα χαφ οι Βερστράτε και Νταρίντα, με τον Μανού Γκαρθία σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Δεξιά ο Ζαμόρα, αριστερά ο Παναγίδης και στην κορυφή ο Μορόν.

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με το 4-4-1-1, τον Αθανασιάδη στην εστία και τους Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Δίδυμο στα χαφ του άξονα οι Σιμάνσκι και Γιόνσον, με τους Άμραμπατ και Ελίασον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο Τσούμπερ πλαισίωνε τον Πόνσε στην επίθεση.

Άρης-ΑΕΚ:

Το ματς:

Εξαιρετικός ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Κάτι που οφειλόταν κυρίως στην ΑΕΚ που μπήκε πολύ δυνατά. Η «Ένωση» είχε σημαδέψει το αριστερό άκρο της άμυνας του Άρη, με τον Άμραμπατ να κάνει δύσκολη τη ζωή του Φατόρε αναγκάζοντας τον Άκη Μάντζιο να τον αλλάξει θέση με τον Μοντόγια.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τους φιλοξενούμενους, μόλις στο 2', με τον Ελίασον να πιάνει το διαγώνιο πλασέ βλέποντας τον Χουτεσιώτη να διώχνει με υπερέκταση σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν γρήγορα με το δυνατό μακρινό σουτ του Ζαμόρα, στο 6', με τον Αθανασιάδη να πραγματοποιεί την πρώτη του μεγάλη απόκρουση στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει το τέμπο. Πίεζε ψηλά, έπαιζε με υπομονή και δημιουργούσε ευκαιρίες είτε σε σετ παιχνίδι είτε με στατικές φάσεις. Χαρακτηριστικές οι ευκαιρίες με Βίντα (8'), Ελίασον (17') και Πόνσε (18').

Άρης-ΑΕΚ:

Στο 23' ο Άρης είχε τεράστια τριπλή ευκαιρία. Σε πρώτο χρόνο εξαιρετική επέμβαση του Αθανασιάδη σε σουτ του Μορόν, σε δεύτερο το τελείωμα του Παναγίδη κόντραρε, ενώ στα καπάκια ο Μανού Γκαρθία πήρε και αυτός το «ριμπάουντ», αλλά το δικό του σουτ έφυγε άουτ.

Μια φάση που επίσης δεν έσπασε το τέμπο της ΑΕΚ που ενέτεινε την πίεσή της. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα απείλησε στο 28' με την πολύ ωραία συνεργασία των Τσούμπερ και Ελίασον, με τον Ελβετό άσο να έχει και δεύτερο σουτ στα καπάκια (29') που όμως πέρασε δίπλα από τη ρίζα του αριστερού δοκαριού.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει για το γκολ, όπως με τη στιγμή του Σιντιμπέ στο 31', για να φτάσουμε στη φάση του 36' και του 1-0 για τον Άρη: Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, του πρώτου των γηπεδούχων στο ματς, η μπάλα έφτασε στην απέναντι πλευρά στον Μορόν.

Ο Ισπανός φορ συνέκλινε, έπιασε το σουτ και μετά από διπλή κόντρα (σε Σιμάνσκι και Βίντα) ο Αθανασιάδης έπεσε χαμηλά και με τρομερή εκτίνακη έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή! Ωστόσο, ο Χρήστος Βεργέτης είπε στους παίκτες των δύο ομάδων να περιμένουν και μόλις έλαβε την ενημέρωση από τον Γερμανό Πάτρικ-Φραντς Χανσλμπάουερ έδειξε σέντρα, δείχνοντας ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Κάτι που, τουλάχιστον από το τηλεοπτικό ριπλέι, δεν φάνηκε καθαρά.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο 44'. Ο Σιμάνσκι έβγαλε στην αντεπίθεση τον Ελίασον με τρομερή βαθιά μπαλιά, ο Σουηδός έκανε την παράλληλη μέσα στην περιοχή όπου ήταν ολομόναχος ο Άμραμπατ, ο οποίος όμως εκτέλεσε πολύ άσχημα. Έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 1-0.

Άρης-ΑΕΚ:

Μία αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ήταν για τον Άρη, με τον Άκη Μάντζιο να περνά τον Τζούρασεκ αντί του Βερστράτε θέλοντας να ενισχύσει τον άξονα.

Η ΑΕΚ μπήκε ακόμα πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και αφού έχασε τις πρώτες της ευκαιρίες, βρήκε το γρήγορο γκολ, στο 49! O Xατζισαφί έβγαλε ωραία κάθετα στον Πόνσε, ο οποίος έπιασε διαγώνιο σουτ προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Σιντιμπέ να έχει ακολουθήσει ωραία και να προλαβαίνει μπαίνοντας στην τροχιά της μπάλας, για να τη στείλει στα δίχτυα.

Για να αρχίσει έκτοτε η «Ένωση» να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, διαπιστώνοντας εκ νέου ότι ο Χουτεσιώτης ήταν σε τρομερή μέρα. Ενδεικτικές οι φάσεις με Πόνσε (54'), Σιμάνσκι (56'), Βίντα (58'), Άμραμπατ (61') και φυσικά με τη μεγάλη διπλή ευκαιρία του Τσούμπερ (63').

Στο 65' η ΑΕΚ σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Πόνσε στον Χουτεσιώτη. Η φάση εξετάστηκε και εντέλει δόθηκε οφσάιντ.

Και ενώ η ΑΕΚ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, με τον Χουτεσιώτη να φτάνει τις δέκα αποκρούσεις, τελικά ήρθε η λύτρωση για τους «κιτρινόμαυρους», στο 84'! Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Άρη, ο Άμραμπατ με δυνατό σουτ περίπου από το σημείο του πέναλτι σκοράρει και κάνει το 1-2 για την ΑΕΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Άκης Μάντζιος): Χουτεσιώτης – Φατόρε, Ροζ, Μπράμπετς, Μοντόγια – Βερστράτε (46' Τζούρασεκ), Νταρίντα – Παναγίδης, Μάνου Γκαρθία, Ζαμόρα – Μορόν.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης – Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί – Άμραμπατ, Σιμάνσκι (71' Αραούχο), Γιόνσον, Ελίασον (71' Πινέδα) – Πόνσε, Τσούμπερ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Α' Βοηθός: Τρύφων Πετρόπουλος

Β' Βοηθός: Χασάν Κούλα

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας

VAR: Πάτρικ-Φραντς Χανσλμπάουερ (Γερμανία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.