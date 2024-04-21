Την δεύτερη διαδοχική νίκη του και τέταρτη στους πέντε εφετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (21/4) ο Μαξ Φερστάπεν (Max Verstappen) στο κινεζικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στη Σανγκάη, για πρώτη φορά μετά το 2019.

🏆 What an amazing weekend here in China 🇨🇳. The car felt like it was on rails 🙏 @redbullracing! Thank you to all the fans, your support has been overwhelming! 👏 pic.twitter.com/1CD575xvXv April 21, 2024

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκκίνησε από την "pole position" και, παρά τις δύο επανεκκινήσεις του αγώνα από ισάριθμα αυτοκίνητα ασφαλείας, έφτασε χωρίς... προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Δεύτερος τερμάτισε ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull.

Ακολούθησαν οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, βαθμολογήθηκε, καθώς κατετάγη ένατος, μολονότι είχε εκκινήσει από την 18η θέση.

Επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

