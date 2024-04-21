Λογαριασμός
Φόρμουλα 1: «Περίπατος» του Φερστάπεν στη Σανγκάη - Νόρις και Πέρες μαζί του στο βάρθρο

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull πανηγύρισε στο κινεζικό γκραν πρι την δεύτερη διαδοχική νίκη του

Max Verstappen

Την δεύτερη διαδοχική νίκη του και τέταρτη στους πέντε εφετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (21/4) ο Μαξ Φερστάπεν (Max Verstappen) στο κινεζικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στη Σανγκάη, για πρώτη φορά μετά το 2019.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκκίνησε από την "pole position" και, παρά τις δύο επανεκκινήσεις του αγώνα από ισάριθμα αυτοκίνητα ασφαλείας, έφτασε χωρίς... προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Δεύτερος τερμάτισε ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull.

Max Verstappen

Ακολούθησαν οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, βαθμολογήθηκε, καθώς κατετάγη ένατος, μολονότι είχε εκκινήσει από την 18η θέση.

Επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

