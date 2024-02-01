Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια παρκέ έβαλε και τυπικά το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (31/01) ο Μαρκ Γκασόλ.



Ο 39χρονος σέντερ ανακοίνωσε την απόφασή του σε Συνέντευξη Τύπου στη Βαρκελώνη, στην οποία έδωσαν το «παρών» η οικογένειά του, οι γονείς του και ο μικρότερός του αδελφός, Άντριαν Γκασόλ.

Τον Ισπανό ψηλό θα τιμήσει, μάλιστα, η ομάδα με την οποία συνδέθηκε περισσότερο στην καριέρα του, οι Μέμφις Γκρίζλις. Το franchise του Τενεσί ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τη φανέλα του Γκασόλ με το νούμερο 33 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τους Φιλαντέλφια 76erts, το Σάββατο 6 Απριλίου.



Ο Γκασόλ έπαιξε 11 σεζόν (2008-19) με τους Γκρίζλις και βοήθησε το franchise να πετύχει επτά διαδοχικές προκρίσεις στα πλέι οφ, συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού στους Τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του 2013. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών της ομάδας σε λεπτά συμμετοχής (25.917), καλάθια εντός πεδιάς (4.341), ελεύθερες βολές (2.701), αμυντικά ριμπάουντ (4.624), συνολικά ριμπάουντ (5.952) και τάπες ( 1.135), ενώ κατατάσσεται δεύτερος στην ιστορία του franchise σε συμμετοχές (769), πόντους (11.684), ασίστ (2.639), επιθετικά ριμπάουντ (1.318), double-double (194) και triple-double (5) και τρίτος σε κλεψίματα (708).



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαρκ Γκασόλ είναι μόλις ο δεύτερος που θα λάβει αυτή την τιμή από τις «αρκούδες», αφού το ίδιο είχε συμβεί μόνο για τον Ζακ Ράντολφ, του οποίου η φανέλα με το νούμερο 50 αποσύρθηκε τον Δεκέμβρη του 2021.

