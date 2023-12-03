Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός μετά τα γεγονότα του Βόλου καταγγέλλοντας κυβέρνηση, ποδοσφαιρικά όργανα, αστυνομία και διαιτησία.



Σε αυτή οι Πειραιώτες κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση «... που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό».

Για τα επεισόδια οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως «εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο».



Η ανακοίνωση:



Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό.



Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλε τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το Πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.



Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος.



Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ.

Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά;



Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί;



Εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο.



Και δυστυχώς με τα όργια που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πράγμα που κανείς μας δε θέλει και κατευνάζουμε διαρκώς την οργή του κόσμου!



Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. που κατάφερε να κάνει ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να τρέχουν στ’ αποδυτήρια να σωθούν. Συγχαρητήρια στους άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ που κρυμμένοι στις εξέδρες πέταξαν βόμβες κρότου λάμψης σε οικογένειες που έφευγαν μέσα σε πανικό.



Να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο;



Σε ένα ματς που μας έχουν ακυρώσει 2 κανονικά γκολ και δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι (22’, 59’, 81’) θέλετε να πούμε για ποδόσφαιρο; Εδώ κάποιοι θέλησαν να μην συνεχιστεί καν το ματς και να τιμωρηθούμε ακόμα μια φορά και πέταξαν δεκάδες δακρυγόνα.



Ντροπή σε όλους και πάνω απ’ όλα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.

