Μετά κόπων και… βασάνων η Εφές ξεπέρασε το εμπόδιο της Πέτκιμσπορ, επικρατώντας στην παράταση 101-92, για το πρωτάθλημα Τουρκίας και ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR (5/12, 19:30).



Η ομάδα του Ερντέμ Τσαν κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο και επέτρεψε στους γηπεδούχους να ανατρέψουν διψήφια διαφορά και να στείλουν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με 3/3 βολές του Ζόρικς, στα τελευταία δευτερόλεπτα, διαμορφώνοντας το 84-84 της κανονικής διάρκειας.

Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Ροντρίγκ Μπομπουά με 27 πόντους, ενώ 20π. πρόσθεσε ο Ντιόν Τόμπσον.



Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Εφιανάγι με 18 πόντους, με τον Πέιτον Όλτριντζ να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 14π. και 10 ριμπάουντ.



Τα δεκάλεπτα: 17-26, 35-51, 55-68, 84-84 κ.δ., 92-101 παρ.

