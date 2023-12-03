Μοιρασιά στο Περιστέρι, με Ατρόμητο και ΠΑΣ Γιάννινα να μας προσφέρουν ένα συναρπαστικό παιχνίδι και τελικά να αρκούνται στον έναν βαθμό του ισόπαλου 1-1!



Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο με πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες αλλά χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 64' με τον Ρομπάιγ και είχαν μεγάλες ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τη νίκη, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν και τελικά οι φιλοξενούμενοι τους τιμώρησαν, ισοφαρίζοντας στο 87', μετά από πέναλτι που έκανε ο Ντε Μποκ στον Λέο και εκτέλεσε εύστοχα ο Εραμούσπε.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ισοπαλία για τον Ατρόμητο (μετά από αυτές κόντρα σε Πανσερραϊκό και Λαμία), ο οποίος έμεινε στη 10η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΠΑΣ συμπλήρωσε 13 αγωνιστικές με μόλις μία νίκη, αλλά έφτασε τους 8 βαθμούς (όσους έχει και η Κηφισιά την οποία νίκησε στην πρεμιέρα) και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση.

Στο μυαλό των κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Σάσα Ίλιτς, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους τους τιμωρημένους Τσακμάκη, Βαλένσια και τους τραυματίες Ιμερέκοφ, Αντζιέλσκι. Ο Τσιντώτας ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τσαβέλλα και Ντε Μποκ αμυντική τετράδα μπροστά του. Κούντε και Έντερ βρέθηκαν στον άξονα, Ρομπάιγ δεξί εξτρέμ, Κούεν αριστερό, ενώ ο Αγκιμπού Καμαρά ξεκίνησε το ματς πίσω από τον σέντερ φορ Βέργο.



Ίδιο σύστημα και για τον Θανάση Στάικο, ο οποίος είδε τους Σόρια, Λιάσο, Τζίνο και Κόντε να επιστρέφουν στην αποστολή του. Η αναμέτρηση για τους Ηπειρώτες ξεκίνησε με τον Κλέιμαν τερματοφύλακα, τον Σόρια δεξί μπακ, τον Τσαούση αριστερό και τους Παντελάκη, Εραμούσπε δίδυμο στόπερ. Καραχάλιος και Ριένστρα τα δύο χαφ, ενώ Ροσέρο, Παμλίδης και Τζίμας πίσω από τον πιο προωθημένο Μπάλαν.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να έχει περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, όμως ο ΠΑΣ ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Ριένστρα να κοντρολάρει εντός της μεγάλης περιοχής στο 11’, αλλά να σουτάρει ψηλά άουτ. Μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα (13’) οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν και νέα ευκαιρία, όταν μετά από αντεπίθεση, εξαιρετική ανάπτυξη και βαθιά μπαλιά του Σόρια, ο Παμλίδης κοντρόλαρε υπέροχα και σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.



Στο 15’ ο Ατρόμητος έφτιαξε την πρώτη του τελική προσπάθεια, με τον Βέργο να σουτάρει και με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κλέιμαν, αλλά με τη φάση να θεωρείται ως μη γενόμενη, αφού είχε δοθεί οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 18’ ο ΠΑΣ απείλησε ξανά την εστία του Τσιντώτα, σε φάση που ξεκίνησε από λάθος πάσα του Ασεβέδο, ο προωθημένος Σόρια σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση, άστοχα.



Στο 21’ ο Έντερ έκανε σέντρα σουτ, με τον Κλέιμαν να αποκρούει με υπερένταση και ενώ η μπάλα κατευθύνονταν εντός εστίας, ενώ στο 34’ ο ΠΑΣ έχασε κι άλλη ευκαιρία να σκοράρει, όταν Σόρια, Ροσέρο, Μπάλαν και Παμλίδης συνδυάστηκαν ιδανικά εντός μεγάλης περιοχής, με τον τελευταίο να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Τσιντώτα και με τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου να του αρνείται το γκολ. Ο Ατρόμητος έχασε τη μεγαλύτερη δικιά του ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο στο 40’, όταν ο Ρομπάιγ έκανε συρτό γύρισμα από τα δεξιά, ο Βέργος πλάσαρε στην κίνηση από πολύ πλεονεκτική θέση, αλλά ο Κλέιμαν απέκρουσε εντυπωσιακά!



Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κούεν να βρίσκει χώρο και να πιάνει δυνατό μακρινό σουτ στο 50’. αλλά με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από την συμβολή των δοκών, ενώ στο 54’ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με το πλασέ του Αγκιμπού Καμαρά να είναι και εκείνο άστοχο για μερικά εκατοστά.



Κυρίαρχος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ατρόμητος, έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία να σκοράρει στο 59’, όταν ο Κλέιμαν αρνήθηκε το γκολ με διαδοχικές εντυπωσιακές επεμβάσεις, αρχικά στον Καμαρά και στη συνέχεια στον Ρομπάιγ. Τελικά, οι Περιστεριώτες «μετέφρασαν» την υπεροχή τους σε προβάδισμα στο 64ο λεπτό, όταν ο Βέργος έκλεψε από τον Τσαούση και στη συνέχεια ο πεσμένος στο χορτάρι Εραμούσπε προσπάθησε να απομακρύνει με τάκλιν, στέλνοντας όμως την μπάλα στον Ρομπάιγ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Κλέιμαν και τον νίκησε με όμορφο πλασέ, για το 1-0!

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον Ατρόμητο να διαχειρίζεται το υπέρ του σκορ και με τον ΠΑΣ να προσπαθεί να βρει αντίδραση. Στο 78' ο Ροσέρο έκανε το γύρισμα από τα αριστερά της επίθεσης του ΠΑΣ, με τον Τζαβέλλα να διώχνει σε κόρνερ με καθοριστικό τάκλιν, ενώ στο 81' οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη νίκη, αλλά ο Τσαούσης έσωσε πάνω στην γραμμή την προσπάθεια του Ασεβέδο.



Δύο λεπτά αργότερα (83') και μετά από γρήγορη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων ο Λέο μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου και ανατράπηκε από τον Ντε Μποκ, με τον διαιτητή Πολυχρόνη να δίνει πέναλτι και με τον Εραμούσπε να εκτελεί εύστοχα στο 87', «γράφοντας» το τελικό 1-1. Μάλιστα, στο 90'+3' ο ΠΑΣ έχασε ευκαιρία για να κάνει και την ολική ανατροπή, αλλά η σκαστή κεφαλιά του Γκάρο μετά από σέντρα του Σόρια πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιντώτα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ατρόμητος (Ίλιτς, 4-2-3-1): Τσιντώτας – Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ – Κούντε, Έντερ (80' Έρλινγκμαρκ) - Ρομπάιγ (88' Γιουμπιτάνα), Κούεν (67' Ντιρκς), Καμαρά- Βέργος.



Στον πάγκο έμειναν οι Μαρκετζιάνι, Αθανασίου, Φριτζόνσον, Κιβρακίδης, Πομόνης και Τζοβάρας.



ΠΑΣ Γιάννινα (Στάικος, 4-2-3-1): Κλέιμαν – Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούσης – Καραχάλιος, Ριένστρα (90'+1' Τζίνο) - Ροσέρο, Παμλίδης, Τζίμας (71' Γκάρο) – Μπάλαν (71' Λέο).



Στον πάγκο έμειναν οι Αθανασίου, Μπακαδήμας, Κόντε, Κιάκος, Λιάσος και Πανάγου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.