Με 4-4-2 ο Βόλος. Στο τέρμα ήταν ο Κόστιτς, στην άμυνα Καλογερόπουλος και Σιέλης, με τους Μύγα και Λούνα να είναι στα μπακ. Γκλάβτσιτς και Τρουιγιέ στα χαφ, με τους Άλχο και Κόμπα στα άκρα, ενώ Μωραΐτης και Γκαρσία ήταν στην επίθεση.



Με κάτι σαν 4-4-2 ο Ολυμπιακός. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, τα στόπερ ήταν Μπιανκόν και Ρέτσος, ενώ μπακ ήταν Ροντινέι και Ορτέγκα. Στα χαφ Ιμπόρα και Καμαρά, ενώ στα άκρα ήταν Φορτούνης και Μπιέλ, με τον Μασούρα να πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Βόλο να περιμένει, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για κάτι καλό. Ο Ρέτσος, ωστόσο, έβαλε την κόντρα στην προσπάθεια του Γκαρσία στο 4’ και ο Πασχαλάκης μπλόκαρε.Οι Πειραιώτες είχαν πολύ δραστήριο τον Ροντινέι από το ξεκίνημα, με τον Βραζιλιάνο να κάνει τη σέντρα για τον Μασούρα στο 6’, αλλά ο διεθνής άσος καθυστέρησε να εκτελέσει, κλείστηκε και το σουτ που έκανε εν τέλει βρήκε σε σώματα. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει το σκορ σε αυτήν τη φάση. Σχεδόν από το ίδιο σημείο ήταν το σουτ του Ροντινέι στο 12’, αλλά με λιγότερο καλές προϋποθέσεις.Στο 16’ έγινε η φάση από την οποία προέκυψε το 1-0. Ο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος τον γκρέμισε και ο Παπαπέτρου έδειξε άσπρη βούλα μέσω onfield review. Ο Μωραΐτης ανέλαβε την εκτέλεση, ο Πασχαλάκης απέκρουσε, αλλά ο παίκτης του Βόλου πήρε το… ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 20’.Έπειτα από αρκετές ημιτελείς προσπάθειες, στο 34’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Μασούρα να μοιράζει κάθετα, τον Ελ Κααμπί να προλαβαίνει την έξοδο του Κόστιτς, ο οποίος έβγαλε πάντως το σουτ του Μαροκινού. Στο 42’ ο Παπαπέτρου έδωσε και πάλι με τη βοήθεια του VAR την άσπρη βούλα, σε χτύπημα του Κόστιτς στον Μπιανκόν. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε το πέναλτι δυνατά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Στο 45’ ο Βόλος είχε πολύ καλή στιγμή με κεφαλιά του Μωραΐτη από σέντρα του Μύγα, ενώ ακόμα καλύτερη ήταν η ευκαιρία των γηπεδούχων στο 45’+7’, με τον Κόμπα να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι και τον Πασχαλάκη να κάνει τρομερή απόκρουση, πέφτοντας χαμηλά.Στο 45’+12’ αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες, με τους Γκαρσία και Μύγα να γκρεμίζουν τον Φορτούνη στην κόντρα και τον 2ο να δέχεται κίτρινη, η οποία ήταν η δεύτερη.Δυναμικά ξεκίνησε και το β’ μέρος, με τον Φορτούνη να κάνει κάθετη για τον Μασούρα που πάτησε περιοχή, αλλά έχασε τη μονομαχία με τον Σιέλη και τη δυνατότητα να βγει φάτσα με τον Κόστιτς. Στο 50’ ο Βόλος κέρδισε νέο πέναλτι, με τον Μωραΐτη να πέφτει στο έδαφος έπειτα από μαρκάρισμα του Ιμπόρα.Ο Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Πασχαλάκη, στέλνοντας την μπάλα σχεδόν στο κέντρο της εστίας.Ο Ολυμπιακός απάντησε τρία λεπτά μετά, με τυχερό τρόπο. Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Καλογερόπουλου που έκανε την προβολή για να διώξει στο 54’.Παραλίγο ο Ολυμπιακός να βρει άμεσα το 3-2, με τον Μασούρα να γίνεται αποδέκτης της μπάλας έπειτα από κακό διώξιμο του Σιέλη, αλλά ο διεθνής άσος έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω στο 56’. Στο επόμενο λεπτό, οι Πειραιώτες είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Μασούρας πάτησε περιοχή και ο Σιέλης έδιωξε το γύρισμά του προ του Ελ Κααμπί.Στο 60’ ο Ολυμπιακός πανηγύρισε, αλλά δεν έκανε το 3-2. Ο Φορτούνης εκτέλεσε έξυπνα φάουλ και βρήκε τον Μασούρα που βγήκε φάτσα με τον Κόστιτς και τον εκτέλεσε, αλλά δόθηκε οφσάιντ έπειτα από onfield review στον Ελ Κααμπί.Σε ως μη γενόμενη φάση ο Άλχο βγήκε τετ-α-τετ με τον Πασχαλάκη, αλλά αστόχησε και στη συνέχεια υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση στο 68’. Τρία λεπτά μετά ο Κόμπα βρέθηκε σε καλή θέση και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία.Στο 85’ ο Βόλος είχε πολύ καλή στιγμή, με τον Άλχο να κάνει την προβολή και να αστοχεί, μετά τη σέντρα του Κορνέ. Στην επόμενη φάση, ο Ολυμπιακός σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για το 3-2. Στο γέμισμα του Μπιανκόν, ο Ελ Κααμπί έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα ελάχιστα εκτός.Στο 89’ και πάλι ο Ολυμπιακός πανηγύρισε για το 3-2, αλλά παρέμεινε η ισοπαλία. Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, ο Ελ Αραμπί έκανε κεφαλιά-πάσα και ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μέσω VAR διαπιστώθηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο πρώτος.

