Αντίστροφα για την πρώτη συγκέντρωση και την προετοιμασία της ομάδας, ενόψει της επόμενης σεζόν, μετρούν στον Ολυμπιακό.

Το ραντεβού για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 έχει δοθεί για τις 8 Ιουλίου και οι «ερυθρόλευκοι» θα αναχωρήσουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 του μήνα, με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στην Ισπανία, όπου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες της ξεκούρασής του, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και πιάσει για τα καλά δουλειά ενόψει της επόμενης σεζόν.

Όλο αυτό το διάστημα ο Βάσκος προπονητής είναι σε επαφή με τους ιθύνοντες του συλλόγου, για τα θέματα προετοιμασίας αλλά και για τις όποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, αναμένεται να σημειωθούν εξελίξεις στο θέμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, του Κώστα Φορτούνη και ίσως του Γιώργου Μασούρα, με τον Γιώργο Τσανάκα να αναφέρει χθες στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως προτεραιότητα του Έλληνα φορ είναι να παραμείνει στους Πειραιώτες, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται για την Μπόχουμ.

Για τον Μαροκινό σέντερ φορ είχε αναλάβει δράση και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είχε πει στον ποδοσφαιριστή πόσο σημαντικός είναι στο πλάνο που καταστρώνει την επόμενη σεζόν και του εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να μείνει στον Ολυμπιακό.

Για τον Φορτούνη είναι γνωστό πως απομένει ένα ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αφού οι δύο άνδρες συνηθίζουν να τα λένε προσωπικά πριν οποιαδήποτε υπογραφή συμβολαίου ή άλλα θέματα που κατά καιρούς έχουν συζητήσει μόνοι τους, χωρίς την παρουσία τρίτων.

Και οι τρεις υποθέσεις, πάντως, εκτιμάται πως θα έχουν ξεκαθαρίσει το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε να γνωρίζει και ο προπονητής τι ακριβώς θα κάνει και στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ειδικά αν δεν μείνει ο Ελ Κααμπί, τότε η ομάδα θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για δύο επιθετικούς.

