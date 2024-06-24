Με σκόρερ τους Μαξιμιλιάνο Αραούχο, Ντάργουιν Νούνιες και Ματίας Βίνια, η Ουρουγουάη επικράτησε 3-1 του Παναμά για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Copa America.

Έχοντας ως στόχο το 16ο τρόπαιο στη διοργάνωση, οι Ουρουγουανοί πραγματοποίησαν μία κυριαρχική εμφάνιση, έχοντας 20 σουτ, επτά από αυτά στην εστία των Παναμέζων, οι οποίοι κατάφεραν να μειώσουν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Μάικλ Μουρίγιο.

Το παιχνίδι πραγματοποίηθηκε στο Hard Rock Stadium, έδρα των Miami Dolphins στο NFL, που είναι ένα από τα γήπεδα που έχουν επιλεχθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Επόμενο παιχνίδι για την Ουρουγουάη είναι τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο East Rutherford του Νιού Τζέρσεϊ, απέναντι στη Βολιβία, ενώ οι ΗΠΑ θα παίξουν με τον Παναμά στην Ατλάντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «σελέστε» έχει 15 κατακτήσεις στο Κόπα Αμέρικα, όσες και η προηγούμενη νικήτρια Αργεντινή, αλλά δεν έχει περάσει ποτέ στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά την τελευταία της κατάκτηση το 2011!

Δείτε το βίντεο με τα highlights

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.