«Αγκαλιά» με ταλέντο της Μπαρτσελόνα η Τσέλσι

Οι αποκαλύψεις του Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφορικά με τις κινήσεις που κάνουν οι Λοδρέζοι

Μπαρτσελόνα Τσέλσι

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μαρκ Γκίου της Μπαρτσελόνα είναι η Τσέλσι, όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο X (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ρεπόρτερ αναφέρει πως οι «μπλε» του Λονδίνου προσφέρουν 6 εκατ. ευρώ στους Καταλανούς, όσα προβλέπει αυτή τη στιγμή η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του 18χρονου επιθετικού.

Η συμφωνία μεταξύ παίκτη και Άγγλων μοιάζει να είναι κοντά, με την Τσέλσι να έχει… προσπεράσει την Μπάγερν Μονάχου που επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή με την Κ19 της Ισπανίας ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα παλεύει να κρατήσει τον νεαρό άσο, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιό, αλλά δεν έχει υπάρξει η τελική απάντηση της πλευράς του Γκίου, ο οποίος τη σεζόν 2023/24 έπαιξε σε 26 ματς και είχε 9 γκολ-4 ασίστ στο ενεργητικό του.

