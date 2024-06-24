Euro2024: Μυθική Ουγγαρία πέταξε εκτός Euro τη Σκωτία στο… 100'!

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Απίθανα πράγματα στη Στουτγκάρδη, απίθανη Ουγγαρία ολοζώντανη για τα νοκ άουτ του Euro!

Οι Μαγυάροι επικράτησαν 1-0 της Σκωτίας με buzzer beater του Σόμποθ στο... δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων και την άφησαν εκτός συνέχειας, με τους ίδιους να ελπίζουν πως θα μπορέσουν να πλασαριστούν στους τέσσερις καλύτερους τρίτους.

Λαχτάρησαν άπαντες στο 68ο λεπτό, όταν ο Βάργκα έπεσε αναίσθητος μετά από σύγκρουση με αντίπαλο και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι ενθαρρυντικές.

Το ματς

Οι τυπικά γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο αλλά η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή ανήκε στην Ουγγαρία, με τον Μπόλα να κάνει το μακρινό σουτ και τον Γκαν να εξουδετερώνει τον κίνδυνο.

Οι Μαγυάροι εξισορρόπησαν σταδιακά την κατάσταση ωστόσο δεν απειλούσαν ιδιαίτερα, με τις καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι μηδαμινές.

Μια κεφαλιά του Ορμπάν στο 41’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Ούγγρο στόπερ ωστόσο να είναι εκτεθειμένος, με ένα μακρινό σουτ του Σόμποσλαϊ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να ακολουθεί.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σκωτία (Στ. Κλαρκ): Γκαν, Χέντρι, Χάνλεϊ, ΜακΚένα, Ράλστον (83’ ΜακΛιν), Γκίλμορ (83’ Κρίστι), ΜακΓκρέγκορ, Ρόμπερτσον (89’ Μόργκαν), ΜακΓκιν (76’ Άρμστρονγκ), ΜακΤόμινεϊ, Άνταμς (76’ Σάνκλαντ)

Στον πάγκο: Κέλι, Κλαρκ, Κούπερ, Κόνγουεϊ, Τζακ, ΜακΚρόρι, ΜακΛιν, Τέιλορ, Φόρεστ

Ουγγαρία (Μ. Ρόσι): Γκουλάτσι, Μπότκα, Ορμπάν, Νταρντάι (74’ Α. Σαλάι), Μπόλα (86’ Σόμποθ), Στάιλς (61’ Νάγκι), Σάφερ, Κέρκεζ (Ζ. Νάγκι), Ρ. Σαλάι, Βάργκα (74’ Άνταμ), Σόμποσλαϊ

Στον πάγκο: Ντίμπους, Σαπάνος, Λανγκ, Μπάλογκ, Φιόλα, Νέγκο, Κλέινχεϊσλερ, Γκάζνταγκ, Χόρβαθ, Κάτα

Διαιτητής: Τέγιο (Αργεντινή)

Βοηθοί: Σάντε, Μπραϊλόφσκι (Αργεντινή)

4ος: Έσκας (Νορβηγία)

VAR: Ερνάντεθ (Ισπανία)

