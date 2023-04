Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο ακόμα χρόνια ο ΜακΚίσικ με επικό βίντεο

Σε συμφωνία με τον Σακίλ ΜακΚίσικ για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε ο Ολυμπιακός!

Με ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε το απόγευμα της Τρίτης (11/04) πως τα βρήκε σε όλα με τον Αμερικανό γκαρντ για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

