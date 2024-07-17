Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα δεδομένα για την Ελληνίδα αθλήτρια που βγήκε ντοπέ

Σαν «βόμβα» έσκασε τη Δευτέρα 16/7 η είδηση ότι 10 ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, Ελληνίδα αθλήτρια βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ.



Ο δημοσιογράφος, Θανάσης Νικολάου, ο οποίος αποκάλυψε το θέμα μέσω της ιστοσελίδας Sportsfeed, φιλοξενήθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 προκειμένου να αναλύσει το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και για να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί δεν έχει βγει ακόμη ανακοίνωση από τον ΣΕΓΑΣ.



Μεταξύ άλλων ο Θανάσης Νικολάου, έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη για τον προπονητή της συγκεκριμένης αθλήτριας, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη ΓΓΑ, καθώς δεν είναι επαγγελματίας προπονητής, αλλά φοιτητής ΤΕΦΑΑ!



Ακούστε όσα είπε στον Νίκο Ράλλη ο Θανάσης Νικολάου:

