Sportingbet: Μεγάλος νικητής έπαιξε… μπαλίτσα και κέρδισε €78.750!

Η απίστευτη έμπνευση που είχε έφερε τον μεγάλο νικητή της Sportingbet κερδισμένο κατά (κρατηθείτε) €78.750! Μέλος της Sportingbet «διάβασε» το μέλλον και μας… έμαθε λάτιν μπαλίτσα. Με δύο σωστές επιλογές στον τελικό του Copa America βγήκε κερδισμένος, απογειώνοντας το παιχνίδι του.
Sportingbet - Τριπλή καλοκαιρινή Προσφορά* Γνωριμίας!
Στοίχημα χωρίς Sportingbet δε λέει… Στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα που είχαμε ποτέ το ζεις με Πρώιμη Πληρωμή*, για να πηγαίνεις ταμείο στο 2+, με Ενισχυμένες Αποδόσεις κάθε μέρα. Παράλληλα με το Live Streaming*, δε θα χάνεις στιγμή από τα μεγαλύτερα αθλητικά ραντεβού, ενώ με το Build A Bet*, έχεις τη δυνατότητα να συνδυάζεις πολλές επιλογές σ’ ένα στοίχημα. Ακόμα τα αμέτρητα ειδικά παικτών και σούπερ αποδόσεις έρχονται να… εκτοξεύσουν την εμπειρία του live στοιχήματος.
Τρία δώρα*, σούπερ καλοκαιρινή Προσφορά* Γνωριμίας!
Το παιχνίδι στην Sportingbet ξεκινά με την τριπλή Προσφορά* Γνωριμίας. Τρία δώρα σε περιμένουν για το απόλυτο καλωσόρισμα. Όλα αυτά νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια.
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.