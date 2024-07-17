Ο Παναθηναϊκός κινείται σε πολλά και διαφορετικά μεταγραφικά «μέτωπα», θέλοντας -μετά την απόκτηση του Ίνγκι Ίνγκασον- να «τρέξει» τις επόμενες ημέρες και τις υποθέσεις του αριστερού μπακ και του ενός εκ των δύο εξτρέμ που θα αποκτηθούν το εφετινό καλοκαίρι.

Είναι δεδομένο, επίσης, πως οι «πράσινοι» χτυπούν «μεγάλες πόρτες», αναζητώντας παίκτες που θα ανεβάσουν τους ποιοτικούς δείκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής τους, με τις πληροφορίες απ' τη Βραζιλία να αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός «ψάχνει» τα δεδομένα της περίπτωσης του Λούκας Μόουρα.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος εξτρέμ, έχει επιστρέψει απ' τον Αύγουστο του 2023 στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάο Πάουλο μετά από μία «λαμπερή» πορεία στην Παρί Σεν Ζερμέν και στην Τότεναμ. Εδώ και λίγο καιρό έχει προταθεί στους «πράσινους» που εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσής του, έχοντας κάνει (σύμφωνα με πηγές απ' τη Βραζιλία) και έναν πρώτο κύκλο επαφών με τους εκπροσώπους του.

Ο Μόουρα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σάο Πάουλο έως τον Δεκέμβριο του 2026 και την τελευταία σεζόν μετράει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

