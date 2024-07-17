Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Εργκίν Αταμάν εκφράζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος είναι αποφασισμένος αυτό να το δείξει και έμπρακτα. Πώς; Με την ανανέωση του συμβολαίου του.



Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε story που ανέβασε στο instagram αποκάλυψε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε πρόταση για την επέκταση του συμβολαίου του Τούρκου τεχνικού.



«Όταν βάζεις στόχο τα 5 σερί Ευρωπαϊκά αλλά και τo να ξεπεράσεις την Ρεάλ, πέρα από το να «κλειδώσεις» όλους τους αθλητές που χρειάζεσαι, πρέπει να κάνεις τον Μαέστρο κάτοικο Αθηνών για τα αντίστοιχα χρόνια», γράφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο προφίλ του.



Θυμίζουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει συμβόλαιο μέχρι και το τέλος της σεζόν που ξεκινά, δηλαδή, 2024-25 με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να θέλει να "κλειδώσει" τον Τούρκο τεχνικό και για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα.

