Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ημερομηνίες της Stoiximan Super League και τα Playoffs

Δημοσίευσε το πλήρες πρόγραμμα μαζί με τα Playoffs της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2025-2026 - Πότε θα κάνει σέντρα και το μίνι πρωτάθλημα ενόψει... Μουντιάλ 2026

Ποδόσφαιρο

Η διοργανώτρια αρχή της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος ενημέρωσε για την έναρξη και τη λήξη των εξτρά αγώνων της νέας σεζόν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων για την κανονική διάρκειας της Λίγκας.

Τα Playoffs για τον πρωταθλητή:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Τα Playoffs για τις θέσεις 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Τα Playoffs για τις θέσεις 9-14:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League πρόγραμμα ποδόσφαιρο πρωτάθλημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark