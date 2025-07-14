Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοίνωσε τον Γουάιλερ Μπαμπ η Εφές - Δείτε βίντεο

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Γερμανού γκαρντ - Στη σεζόν που έφυγε ο Μπαμπ είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός παίκτης

Εφές: Ανακοίνωσε τον Γουάιλερ Μπαμπ

Την προσθήκη του Νικ Γουάιλερ Μπαμπ ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές. Η τουρκική ομάδα έδεσε τον Γερμανό άσο με ένα συμβόλαιο για τα επόμενα δύο συν ένα χρόνια.

Στη σεζόν που έφυγε ο Μπαμπ είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός παίκτης της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, αγωνιζόμενος στη Γερμανία με τη Μπάγερν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εφές Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark