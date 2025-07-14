Εφές: Ανακοίνωσε τον Γουάιλερ Μπαμπ

Την προσθήκη του Νικ Γουάιλερ Μπαμπ ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές. Η τουρκική ομάδα έδεσε τον Γερμανό άσο με ένα συμβόλαιο για τα επόμενα δύο συν ένα χρόνια.
Στη σεζόν που έφυγε ο Μπαμπ είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός παίκτης της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, αγωνιζόμενος στη Γερμανία με τη Μπάγερν.
🛡️ “EuroLeague’de Yılın Savunmacısı” artık bizimle!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 14, 2025
✍️ Nick Weiler-Babb 2+1 sezon Anadolu Efes'te!
👉 https://t.co/ffwMrBaTS8#BenimYerimBurası pic.twitter.com/j7b8z0kLQE
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.