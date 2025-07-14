Εφές: Ανακοίνωσε τον Γουάιλερ Μπαμπ

Την προσθήκη του Νικ Γουάιλερ Μπαμπ ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές. Η τουρκική ομάδα έδεσε τον Γερμανό άσο με ένα συμβόλαιο για τα επόμενα δύο συν ένα χρόνια.

Στη σεζόν που έφυγε ο Μπαμπ είχε αναδειχθεί κορυφαίος αμυντικός παίκτης της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, αγωνιζόμενος στη Γερμανία με τη Μπάγερν.

