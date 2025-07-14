ΑΕΚ: «Τα χρώματα μένουν, το πάθος μεγαλώνει» - Το νέο teaser για τη φανέλα

Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση μέχρι και την ημέρα των αποκαλυπτηρίων της φανέλας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-26.
Στα social media της ομάδας δημοσιεύτηκε ένα νέο teaser, τη στιγμή που απομένουν τέσσερις ημέρες.
«Δεν είναι απλώς υφάσματα.
Είναι το βάρος μιας εποχής,
η ανάμνηση κάθε νίκης,
το πάθος που δεν σβήνει.
Τα χρώματα μένουν. Το πάθος μεγαλώνει.
4 days left | “Τα Χρώματα», αναφέρει.
