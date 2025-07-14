Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τα χρώματα μένουν, το πάθος μεγαλώνει» - Το νέο teaser για τη φανέλα της ΑΕΚ - Βίντεο

«Δεν είναι απλώς υφάσματα» - Στα social media της ΑΕΚ δημοσιεύτηκε ένα νέο teaser - Δείτε το νέο teaser για τη φανέλα της σεζόν 2025-26

ΑΕΚ: «Τα χρώματα μένουν, το πάθος μεγαλώνει» - Το νέο teaser για τη φανέλα

Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση μέχρι και την ημέρα των αποκαλυπτηρίων της φανέλας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-26.

Στα social media της ομάδας δημοσιεύτηκε ένα νέο teaser, τη στιγμή που απομένουν τέσσερις ημέρες.

«Δεν είναι απλώς υφάσματα.
Είναι το βάρος μιας εποχής,
η ανάμνηση κάθε νίκης,
το πάθος που δεν σβήνει.

Τα χρώματα μένουν. Το πάθος μεγαλώνει.
4 days left | “Τα Χρώματα», αναφέρει.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark