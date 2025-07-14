Τουμπά: «Θέλω να παίξω μπροστά στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού»

Η κλεψύδρα για την επίσημη έναρξη της σεζόν αδειάζει και ο Παναθηναϊκός, ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη «μάχη» των προκριματικών του Champions League με αντίπαλο τη Ρέιντζερς.



Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Αυστρία και το Μπαντ Χάρινγκ, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει «χτίσει» την ομάδα προκειμένου να πετύχει τον πρώτο, χρονικά, μεγάλο της στόχο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία έζησαν για πρώτη φορά μια προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ήταν ο Αχμέντ Τουμπά. Ο Βελγοαλγερινός κεντρικός αμυντικός θα φοράει την πράσινη φανέλα μέχρι το 2028 και με δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου που παρακολούθησαν το «χτίσιμο» της ομάδας για τη νέα σεζόν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύλλογο.



Μεταξύ άλλων ο Τουμπά, αναφέρθηκε στην σκληρή δουλειά που γίνεται στην ομάδα, τους νέους του συμπαίκτες, το αγωνιστικό του στιλ, τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην ομάδα, αλλά και τα επικείμενα ματς με τη Ρέιντζερς.



Τέλος μίλησε και για τον κόσμο του «τριφυλλιού», τονίζοντας ότι ανυπομονεί να παίξει για αυτόν, αλλά και για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει τόσο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όσο και στο Ολυμπιακό Στάδιο.

