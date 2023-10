Ο παίκτης της Ρόμα που έπαιζε στοιχήματα για ματς Κυπέλλου ακόμα και από τον πάγκο

Νέες και μάλιστα... σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση πονταρίσματος σε στοιχήματα από τον Νικολό Τζανιόλο.

Μετά την έρευνα που ξεκίνησε χθες εις βάρος του Νικολό Φατζιόλι της Γιουβέντους για στοιχηματισμό, σημερινά δημοσιεύματα από την Ιταλία αποκαλύπτουν πως τόσο ο Τζανιόλο της Άστον Βίλα, όσο και ο Σάντρο Τονάλι της Νιούκαστλ, εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις, με την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να είναι αυστηρή σε τέτοιου είδους ενέργειες από εν ενεργεία ποδοσφαιριστές.

🚨❗️ Zaniolo bet on Roma on Italian Cup matches, even when he was on the bench. [Fabrizio Corona]