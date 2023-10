Ένταλμα σύλληψης σε βάρος παλαίμαχου άσου της Λίβερπουλ: «Ξέχασε» να… δώσει αμοιβή στον άνθρωπο που βρήκε το σκυλί του

Σοβαρά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο Ντάνιελ Στάριτζ!



Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εις βάρος του άλλοτε επιθετικού της Λίβερπουλ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τον λόγο της απόφασης του δικαστηρίου να είναι πραγματικά... απίστευτος!

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος άσος δεν εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για μια υπόθεση που αφορά οφειλές αξίας 30 χιλιάδων δολαρίων προς τον άνδρα που βρήκε τον χαμένο σκύλο του Βρετανού το 2019!



Τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, ο Στάριτζ έχασε την σκυλίτσα του στην περιοχή του Λος Άντζελες όπου έκανε τις διακοπές του, προσφέροντας αμοιβή σε όποιον την βρει. Ο άνθρωπος που βρήκε και τελικώς παρέδωσε τη «Λούτσι» ασφαλή πίσω στον ποδοσφαιριστή, προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του Στάριτζ, καθώς δεν παρέλαβε ποτέ το χρηματικό αντίτοιμο που του υποσχέθηκε για αυτή την καλή του πράξη.



Η Πολιτική Αγωγή δικαίωσε τον νεαρό άνδρα τον Δεκέμβριο του 2021, αξιώνοντας το ποσό των 30 χιλιάδων δολαρίων ως πρόστιμο. Ένα ποσό που μέχρι και τώρα ο Άγγλος δεν έχει καταβάλει, για αυτό και οι Αμερικανικές Αρχές κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψή του.

