Ο Ντελαζό σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ο Βιλί Ντελαζό θα διευθύνει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική των playoffs.

Επιλογή της ΚΕΔ για το μεγάλο ματς της OPAP Arena είναι ο 31χρονος Γάλλος, που ανήκει στην α’ κατηγορία της UEFA.

Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει έρθει μια ακόμη φορά στη χώρα μας, στις 21 Απριλίου 2021, όταν είχε οριστεί στο Άρης-ΠΑΟΚ (0-1).

Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι συμπατριώτες του, Φινζάν Ερβάν και Ζαν Φιλίπ, στο VAR θα βρίσκεται ο Καστρό Αλεξάντρ, ενώ 4ος θα είναι ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος.

Κατά τ' άλλα, στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Σλοβένος, Ράντε Ομπρένοβιτς (με τον Ματέι Γιουγκ να βρίσκεται στο VAR), ενώ στον αγώνα της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (με τον Σπύρο Ζαμπάλα στο VAR).

