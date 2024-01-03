Oι εθελοντές της bwin μία «αγκαλιά» με τα παιδιά του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος!

Χριστούγεννα, σημαίνει αγάπη, αλληλεγγύη, ανιδιοτελής προσφορά και η bwin πιστή στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ώστε αυτές οι γιορτινές μέρες να γίνουν πιο ξεχωριστές.

Η bwin είναι περήφανη για τη σημαντική και πολυεπίπεδη αρωγή της στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι και το 2023 έκλεισε με τον ίδιο ενθουσιασμό, με μοναδικό στόχο να προσφέρει ανακούφιση και χαμόγελα στους ανθρώπους που το χρειάζονται.

«Ό,τι γίνεται, γίνεται από αγάπη». Αυτό είναι το μότο της εθελοντικής ομάδας του κορυφαίου στοιχηματικού brand, που βρέθηκε στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, ώστε να βάλει το λιθαράκι της στις χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες.

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού, είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο στον τομέα της αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα.

Οι εθελοντές της bwin - σε μία ακόμα από τις πολλές δράσεις τους - βοήθησαν τα παιδιά στη δημιουργία υπέροχων χριστουγεννιάτικων στολιδιών, τα οποία και θα διατεθούν στο bazaar του ιδρύματος τις ημέρες των εορτών. Ο ενθουσιασμός των παιδιών, η διάθεση των εθελοντών και η όρεξη να δημιουργήσουν και να προσφέρουν έκαναν το κλίμα ακόμα πιο όμορφο. Η «αγκαλιά» των ανθρώπων της bwin σκόρπισε χαμόγελα και όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις για ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Η ομάδα του κορυφαίου στοιχηματικού brand ξεναγήθηκε στους χώρους γνώρισε και αγκάλιασε τα παιδιά, ενημερώθηκε για όλα όσα προσφέρει το Ίδρυμα, γνώρισε τις παιδαγωγούς και το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Εθελοντές, παιδιά και το προσωπικό στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τραγούδησαν και μαζί έζησαν μία υπέροχη εμπειρία. Άλλωστε, η bwin στέκεται στο πλευρό των παιδιών του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος με στοχευμένες δράσεις τον τελευταίο χρόνο, έχοντας αναπτύξει μία σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης.

Κάθε κοινωνική δράση, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας και την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων. Η bwin παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις και δράσεις που όλα αυτά τα χρόνια την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της κοινωνίας.

Σε κάθε ευκαιρία, η bwin στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται σε ανάγκη και αποδεικνύει ότι ακολουθεί πιστά τις αξίες που τη διέπουν, για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια με το ταξίδι αγάπης σε όλη την επικράτεια.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.