Ο Αλ Χακίμ σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ θα διευθύνει το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Επιλογή της ΚΕΔ για το ντέρμπι της OPAP Arena είναι ο Σουηδός ρέφερι που ανήκει στην α’ κατηγορία της UEFA και έχει οριστεί ξανά σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα είχε σφυρίξει στο πρόσφατο ματς της «Ένωσης» με τον Άρη (1-0) και στο περσινό Ολυμπιακός-Άρης (4-1), ενώ πρώτη φορά είχε έρθει στη χώρα μας για το Άρης-ΠΑΟΚ (1-2) του περασμένου Μαρτίου.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Μεχμέτ Κούλουμ και Φρέντρικ Κλάιβερ, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Κροάτης, Ιβάν Μπέμπεκ.
Κατά τ' άλλα, ο Μανούχος ορίστηκε στο Κηφισιά-Ολυμπιακός, ενώ στο ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα θα σφυρίξει ο Τσακαλίδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο, 13/1
- 19:00 Ατρόμητος-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Γκορτσίλας, Κωνσταντίνου)
- 20:00 Λαμία-Πανσερραϊκός: Γκάμαρης (Σαμοΐλης, Μηνούδης, 4ος Τσιάρας, VAR: Περράκης, Τριανταφύλλου)
Κυριακή, 14/1
- 15:00 Παναιτωλικός-Άρης: Τσιμεντερίδης (Βεργέτης, Στεφανής, 4ος Πουλικίδης, VAR: Παπαπέτρου, Νικολακάκης)
- 17:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός: Μανούχος (Δημητριάδης, Κωσταράς, 4ος Ματσούκας, VAR: Παπαδόπουλος, Ψαρρής)
- 17:30 Αστέρας Τρίπολης-Βόλος: Τσαγκαράκης (Νικολαΐδης, Διαμαντής, 4ος Βάτσιος, VAR: Τσέτσιλας, Μεϊντάνας)
- 20:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Αλ Χακίμ (Κούλουμ, Κλάιβερ, 4ος Τζήλος, VAR: Μπέμπεκ, Μπουξμπάουμ)
- 20:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα: Τσακαλίδης (Πετρόπουλος, Φωτόπουλος, 4ος Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδάκης)
