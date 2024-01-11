Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο: Αποδοκιμάστηκε από τους Σαουδάραβες, και απάντησε ο Τόνι Κρόος - Δείτε βίντεο

O Tόνι Κρόος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους Σαουδάραβες που παρακολούθησαν στο γήπεδο τη ματσάρα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο για το Super Cup Ισπανίας και θέλησε να απαντήσει με ειρωνικό τρόπο

Kroos

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του ποδοσφαιρικού κοινού βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η ματσάρα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο το οποίο κρίθηκε στην παράταση και ανέδειξε νικήτρια τη «Βασίλισσα» με το μυθικό 5-3.

Ωστόσο, το κεντρικό πρόσωπο εκτός του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» ήταν και ο Τόνι Κρόος.

Και αυτό διότι ο Γερμανός χαφ της Ρεάλ βρέθηκε στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών των Σαουδαράβων στις κερκίδες! Μάλιστα ο Κρόος σε μια στιγμή του ματς γλίστρησε με τους παρευρισκόμενους οπαδούς στις κερκίδες να ξεσπούν σε γέλια.

Ο λόγος για τον οποίο αποδοκιμάστηκε ο έμπειρος χαφ, ήταν τα αρνητικά σχόλια που έχει κάνει κατά το παρελθόν για το πρωτάθλημα τους: «Λέγεται ότι εκεί οι άνθρωποι παίζουν φιλόδοξο ποδόσφαιρο, αλλά όλα είναι θέμα χρημάτων. Αρχίζει να είναι δύσκολο για το ποδόσφαιρο που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Όλοι πρέπει να πάρουν αυτήν την απόφαση για τον εαυτό τους, όπως αποφάσισε, για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο».

Παρόλα αυτά ο Κρόος έδειξε να μην πτοείται από τις αποδοκιμασίες και έσπευσε μετά το τέλος του ματς να απαντήσει σε αυτές γράφοντας στο Twitter: «Αυτό είχε πλάκα σήμερα. Απίστευτο κοινό»

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαουδική Αραβία Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark