Στο επίκεντρο των συζητήσεων του ποδοσφαιρικού κοινού βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η ματσάρα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο το οποίο κρίθηκε στην παράταση και ανέδειξε νικήτρια τη «Βασίλισσα» με το μυθικό 5-3.



Ωστόσο, το κεντρικό πρόσωπο εκτός του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» ήταν και ο Τόνι Κρόος.

Και αυτό διότι ο Γερμανός χαφ της Ρεάλ βρέθηκε στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών των Σαουδαράβων στις κερκίδες! Μάλιστα ο Κρόος σε μια στιγμή του ματς γλίστρησε με τους παρευρισκόμενους οπαδούς στις κερκίδες να ξεσπούν σε γέλια.

Saudi fans loudly boo German Toni Kroos, Real Madrid player, against Atletico Madrid in the Spanish Super Cup in Riyadh. Kroos had previously strongly attacked and criticised Saudi Arabia and confirmed his refusal to play there. #SpanishSuperCup #RealMadridAtletico pic.twitter.com/fUkmSAkbb9 — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) January 11, 2024

Ο λόγος για τον οποίο αποδοκιμάστηκε ο έμπειρος χαφ, ήταν τα αρνητικά σχόλια που έχει κάνει κατά το παρελθόν για το πρωτάθλημα τους: «Λέγεται ότι εκεί οι άνθρωποι παίζουν φιλόδοξο ποδόσφαιρο, αλλά όλα είναι θέμα χρημάτων. Αρχίζει να είναι δύσκολο για το ποδόσφαιρο που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Όλοι πρέπει να πάρουν αυτήν την απόφαση για τον εαυτό τους, όπως αποφάσισε, για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο».



Παρόλα αυτά ο Κρόος έδειξε να μην πτοείται από τις αποδοκιμασίες και έσπευσε μετά το τέλος του ματς να απαντήσει σε αυτές γράφοντας στο Twitter: «Αυτό είχε πλάκα σήμερα. Απίστευτο κοινό»

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

