Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια οι Νέοι του! Νταμπλούχοι Ελλάδας μετά το 1-0 επί του Άρη στον τελικό Κυπέλλου

Βρήκε το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις με τον Κυριαζίδη και σφράγισε μια χρονιά που θα μείνει στην ιστορία των ακαδημιών του συλλόγου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΠΑΟΚ Κ-19

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Super League στον τελικό του Αγρινίου απέναντι στον Άρη και πετυχαίνοντας το νταμπλ. Ο Δικέφαλος βρήκε το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις (90'+3') με τον Κυριαζίδη και σφράγισε μια χρονιά που θα μείνει στην ιστορία των ακαδημιών του συλλόγου.

Ο τελικός είχε ένταση, ρυθμό και λίγες αλλά σημαντικές στιγμές. Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος στο 17', όμως ο Ρέγιες είπε «όχι» στο τετ?α?τετ του Αρετή. Ο Άρης απάντησε στο 31' με το σουτ του Χαρούπα, το οποίο έδιωξε εντυπωσιακά ο Τσιντσόλης, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο οι «κίτρινοι» άγγιξαν το γκολ με την κεφαλιά του Καραμανλή.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο προσεκτικά, με τις μεγάλες φάσεις να λείπουν. Η πιο συζητημένη στιγμή ήρθε στο 67', όταν ο Μόσχου έδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά τρία λεπτά αργότερα -μετά από παρέμβαση του VAR- πήρε πίσω την απόφαση, καθώς ο Ρέγιες δεν είχε κάνει παράβαση πάνω στον Τσίτσα.

Όλα έδειχναν παράταση, μέχρι που στο 90'+3' ο Ελευθεριάδης εκτέλεσε κόρνερ και ο Κυριαζίδης, ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι, έπιασε ιδανική κεφαλιά για το 1-0, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο και το νταμπλ μέσα σε μια χρονιά-ορόσημο για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Άρης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark