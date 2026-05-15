Η Κ19 του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Super League στον τελικό του Αγρινίου απέναντι στον Άρη και πετυχαίνοντας το νταμπλ. Ο Δικέφαλος βρήκε το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις (90'+3') με τον Κυριαζίδη και σφράγισε μια χρονιά που θα μείνει στην ιστορία των ακαδημιών του συλλόγου.

Ο τελικός είχε ένταση, ρυθμό και λίγες αλλά σημαντικές στιγμές. Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος στο 17', όμως ο Ρέγιες είπε «όχι» στο τετ?α?τετ του Αρετή. Ο Άρης απάντησε στο 31' με το σουτ του Χαρούπα, το οποίο έδιωξε εντυπωσιακά ο Τσιντσόλης, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο οι «κίτρινοι» άγγιξαν το γκολ με την κεφαλιά του Καραμανλή.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο προσεκτικά, με τις μεγάλες φάσεις να λείπουν. Η πιο συζητημένη στιγμή ήρθε στο 67', όταν ο Μόσχου έδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά τρία λεπτά αργότερα -μετά από παρέμβαση του VAR- πήρε πίσω την απόφαση, καθώς ο Ρέγιες δεν είχε κάνει παράβαση πάνω στον Τσίτσα.

Όλα έδειχναν παράταση, μέχρι που στο 90'+3' ο Ελευθεριάδης εκτέλεσε κόρνερ και ο Κυριαζίδης, ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι, έπιασε ιδανική κεφαλιά για το 1-0, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο και το νταμπλ μέσα σε μια χρονιά-ορόσημο για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

