Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (UWW) ανακοίνωσε ότι οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα μπορούν πλέον να αγωνίζονται με τα χρώματα και τις σημαίες των χωρών τους, αίροντας τους περιορισμούς που είχαν τεθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η UWW προστίθεται έτσι στην ολοένα αυξανόμενη λίστα των διεθνών ομοσπονδιών που επαναφέρουν στις τάξεις τους τις δύο χώρες, κι ενώ πριν λίγες ημέρες η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε με τη σειρά της τους περιορισμούς για τους αθλητές και τις αθλήτριες από τη Λευκορωσία, διατηρώντας τους, όμως, για τους Ρώσους και τις Ρωσίδες. Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση της UWW έχει άμεση ισχύ.

Οι παλαιστές από τις δύο χώρες αγωνίστηκαν ως ουδέτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ από το 2025 μετείχαν στις διεθνείς διοργανώσεις υπό τη σημαία της UWW.

Πηγή: skai.gr

