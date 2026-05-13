Super League: Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο τέλος την ΑΕΚ, αλλά κατρακύλησε στην τρίτη θέση

Ο ΠΑΟΚ είχε το βαθμολογικό κίνητρο στην Τούμπα, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε απελευθερωμένη από το άγχος κι έτσι το μεταξύ τους παιχνίδι για την προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League έληξε ισόπαλο 1-1. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει να νικήσει την Κυριακή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να ελπίζει σε απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, για να επανακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ο Παβλένκα και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τον Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ στην αριστερή ήταν ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας σε ρόλο 10αριού, με τον Γερεμέγεφ σε θέση σέντερ φορ.

Σχηματισμός 4-4-2 για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς που προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην εστία ο Μπρινιόλι για την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Βίντα και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πένραις στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Ζοάο Μάριο (αριστερά) και τον Κοϊτά (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Ζίνι και Βάργκα.

Το ματς:

Η ΑΕΚ έκανε δυνατό ξεκίνημα στο ντέρμπι, θέλοντας με τον Ζίνι στο αρχικό σχήμα να πιέσει ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ, ενώ προσπάθησε να απειλήσει με σέντρες χωρίς επιτυχία. Η πρώτη στιγμή του ματς ήρθε στο 14' για τον ΠΑΟΚ μετά το λάθος του Βίντα, ο Τάισον μοίρασε στον Γερεμέγεφ που εκτέλεσε από κοντά αλλά ο Μπρινιόλι του είπε «όχι».

Η Ένωση απάντησε στο 18' όταν ο Πένραις έβγαλε ωραία σέντρα, ο Βάργκα πήρε τη δυνατή κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε δύσκολη απόκρουση. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ, βρίσκοντας τον Βίντα που αστόχησε με το κεφάλι και κάπου εκεί έληξε ο συναγερμός στην άμυνα των γηπεδούχων.

Οι «κιτρινόμαυροι» στην κόντρα δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και στο 28' ο Ζίνι απέφυγε τον Κετζιόρα, πάτησε περιοχή με τον Παβλένκα να τον νικάει στο τετ α τετ, ενώ στη συνέχεια της φάσης το πλασέ του Ζοάο Μάριο δεν ήταν κακό άλλα έφυγε άουτ. Ο Λουτσέσκου είχε παράπονα από τους παίκτες του, που μετά το πρώτο ημίωρο κρατούσαν την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς όμως να μπορούν να βρουν τους τρόπους για να φανούν απειλητικοί στην εστία του Μπρινιόλι.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία ενέργεια, συνεργάστηκε με τον Γερεμέγεφ επιχειρώντας το σουτ που κάπου βρήκε και έφυγε κόρνερ. Ο Τάισον ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά η κεφαλιά που πήρε ο Μεϊτέ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ισόπαλο, δίχως τέρματα, πρώτο μέρος.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε τις προϋποθέσεις, κυκλοφορώντας την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 56' μετά την άριστη συνεργασία των παικτών του, ο Ζίβκοβιτς έγινε ο τελικός αποδέκτης αλλά ο Μπρινιόλι με εξαιρετική απόκρουση τον νίκησε από κοντά.

Η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 60' όταν ο Κοϊτά είδε υπέροχα τον Ζίνι, που έκανε ωραία ενέργεια στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα. Δύο λεπτά αργότερα (62') ο Κοϊτά επωφελήθηκε από τη λάθος αντίδραση των Κετζιόρα-Παβλένκα, μοιράζοντας στον Ζόαο Μάριο που σούταρε αλλά ο Παβλένα είχε την απάντηση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απειλούσε την άμυνα του ΠΑΟΚ και στο 73' άνοιξε το σκορ με τον Γιόβιτς που είχε περάσει ως αλλαγή! Ιδανική επιθετική ανάπτυξη της Ένωσης, ο Λιούμπιτσιτς που κινήθηκε στον άξονα είδε τον Κουτέσα στα αριστερά και έπαιξε με τον Σέρβο στην περιοχή, που κοντρόλαρε και εκτέλεσε άψογα τον Παβλένα για το 0-1.

Οι «ασπρόμαυροι» όμως έβγαλαν αντίδραση και στο 88' ισοφάρισαν όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μύθου νίκησε τον Βίντα στον αέρα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 που ήταν κι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.



