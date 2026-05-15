Συνεχίζει για άλλον ένα χρόνο στη Μπάγερν ο Νόιερ

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάνουελ Νόιερ έως τις 30 Ιουνίου 2027, όπως και με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα Σβεν Ουλράιχ.

Ο θρυλικός πορτιέρε, που έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 600 συμμετοχές με τον σύλλογο, θα συνεχίσει για τη 16η του σεζόν στο Μόναχο, με τη διοίκηση να τον αποθεώνει ως έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου και πρωτοπόρο στη θέση του τερματοφύλακα.



Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται χαρούμενος και παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην ομάδα, η οποία – όπως τόνισε – μπορεί να στοχεύει σε κάθε τίτλο.

«Πήρα τον χρόνο μου για να αποφασίσω και είμαι πολύ χαρούμενος τώρα. Εδώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις: μπορούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο με αυτή την ομάδα, πηγαίνω κάθε μέρα με χαρά στην προπόνηση και αποδίδω στο μέγιστο», δήλωσε ο Νόιερ, κάτοχος 13 Bundesliga, 5 Kυπέλλων Γερμανίας και 2 Champions League με την Μπάγερν.

