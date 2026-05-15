Μουντιάλ 2026: Με Λαφόν η αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο πορτιέρο του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει στην Αμερική - Την Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Κουρασάο θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική του ομάδα 

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν!

Όπως αναμενόταν, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το επερχόμενο Μουντιάλ, όντας μαζί με τους Γιαχιά Φοφανά της Ρίζεσπορ και Μοχάμεντ Κονε της Σαρλερουά, οι τρεις γκολκίπερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Εμέρς Φαέ. O Λαφόν έχει πραγματοποιήσει τέσσερις εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα, η οποία βρίσκεται σε όμιλο μαζί με Γερμανία, Εκουαδόρ και Κουρασάο.
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μουντιάλ 2026 Ακτή Ελεφαντοστού Αλμπάν Λαφόν
