Η εντυπωσιακή συμφωνία του Μαϊάμι για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβασε τους Heat από αουτσάιντερ σε πραγματικούς διεκδικητές του τίτλου στα μάτια των στοιχηματικών εταιρειών.

Οι Heat ξεκίνησαν την offseason με απόδοση +3500 στη BetMGM για την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA της σεζόν 2026-27. Και παρά το γεγονός ότι φέρονταν ως ένας από τους επικρατέστερους προορισμούς για τον Αντετοκούνμπο, εξακολουθούσαν να προσφέρονται στο +3000 μέχρι τη Δευτέρα.

Όλα αυτά άλλαξαν όταν το βράδυ της Δευτέρας κυκλοφόρησαν αναφορές ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία, με το Μιλγουόκι να επιλέγει την πρόταση του Μαϊάμι αντί εκείνης της Βοστώνης, η οποία θα περιλάμβανε τον αστέρα των Celtics, Τζέιλεντ Μπράουν.

Οι αποδόσεις των Heat για την κατάκτηση του τίτλου μειώθηκαν αμέσως στο +1800, με τη στοιχηματική να αναφέρει ότι το 23% όλων των στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης αφορούσαν το Μαϊάμι. Οι πιθανότητες των Heat να κατακτήσουν την Ανατολική Περιφέρεια μειώθηκαν από +1200 σε +650, ενώ το 39% των στοιχημάτων που κατατέθηκαν μετά την ανταλλαγή αφορούσαν επίσης το Μαϊάμι.

Οι Boston Celtics διατήρησαν τον Μπράουν στο ρόστερ τους και παρέμειναν η ομάδα της Ανατολής με τις χαμηλότερες αποδόσεις για τον τίτλο, στο +650. Οι πρωταθλητές New York Knicks είδαν τις αποδόσεις τους να αυξάνονται ελαφρώς από +700 σε +750, ενώ καμία άλλη ομάδα της Ανατολής δεν προσφερόταν με απόδοση μικρότερη από το +2500 των Detroit Pistons.

Οι χαμηλότερες συνολικά αποδόσεις για την κατάκτηση του τίτλου ανήκουν στους αντιπάλους της Δυτικής Περιφέρειας, Oklahoma City Thunder και San Antonio Spurs, αμφότερους στο +260.

Η BetMGM ανέφερε επίσης ότι οι Celtics έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο ποσοστό στοιχημάτων για τον τίτλο (14,3%), ενώ οι Thunder προηγούνται ξεκάθαρα ως προς το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει πονταριστεί, με ποσοστό 53,5%, πολύ μπροστά από τη Βοστώνη που βρίσκεται στο 10,0%.

Πηγή: skai.gr

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