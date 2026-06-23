Λουτσέσκου: Λυπάμαι, ήθελα άλλο αποχαιρετισμό με τον κόσμο του ΠΑΟΚ

Ο κύκλος συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώθηκε, βάζοντας τέλος σε μια πορεία γεμάτη τίτλους, ένταση και δυνατές στιγμές. Ο Ρουμάνος τεχνικός, μιλώντας στο Fox Insider και τον Κυριάκο Κυριάκο., στάθηκε στη σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη, τον άνθρωπο που τον έφερε στη Θεσσαλονίκη και με τον οποίο έζησαν μαζί τις πιο επιτυχημένες σεζόν του συλλόγου.

Παρά τις επιτυχίες και την αμοιβαία εκτίμηση, ο Λουτσέσκου δεν έκρυψε το παράπονό του για τον τρόπο που γράφτηκε ο επίλογος. Τόνισε πως θα ήθελε ένα πιο φυσιολογικό και ανθρώπινο αντίο, με μια απλή χειραψία και μια αγκαλιά με τον Σαββίδη, αφήνοντας αιχμές για «αρνητικότητα» που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και επηρέασε το κλίμα της αποχώρησής του.

Με το βλέμμα πλέον στο επόμενο βήμα της καριέρας του, ο Ρουμάνος υπογράμμισε πως φεύγει γεμάτος από όσα έζησε στον ΠΑΟΚ, αλλά και με την αίσθηση ότι το φινάλε θα μπορούσε -και άξιζε- να είναι διαφορετικό.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε:

«Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ στον ΠΑΟΚ. Είμαι ευχαριστημένος για τις φανταστικές στιγμές που έζησα στον ΠΑΟΚ. Είμαι ευχαριστημένος από τους τίτλους που κερδίσαμε μαζί. Το μόνο, το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Υπήρχαν άνθρωποι που δημιούργησαν αυτή την αρνητικότητα σε αυτές τις στιγμές. Ήταν τρελό αυτό που συνέβη σε αυτές τις τρεις, τέσσερις εβδομάδες των διακοπών. Ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια, να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλο. Να πω ευχαριστώ στον κύριο Σαββίδη, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο».

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