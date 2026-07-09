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Νέες εκρήξεις στο νοτιοανατολικό Ιράν

Έξι εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπουσέρ και Τσογκαντάκ του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr

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Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων η Μπουσέρ, η Τσαμπαχάρ, η Αχβάζ και η Κοναράκ και Μπαντάρ Αμπάς εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Έξι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και στη γειτονική πόλη Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το Mehr.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή για το εάν έχουν προκληθεί ζημιές.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή πλήγματα.

Οι αναφερόμενες εκρήξεις σημειώθηκαν ενώ η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται εκ νέου, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων και τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στον Κόλπο, βάζοντας τέλος σε μια σύντομη περίοδο σχετικής ύφεσης των συγκρούσεων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ
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