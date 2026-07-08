Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε επιτυχημένη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν ενισχύουν τη Συμμαχία.

«Ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη Σύνοδο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «στην Άγκυρα θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Τουρκία το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε δημοσίως τη φιλία τους.

«Ήταν πολύτιμο για εμάς το ότι ο κ. Τραμπ τόνισε τη φιλία μας. Τον ευχαριστούμε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν.

«Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στον δικό μου κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση», είπε.

Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, πρόσθεσε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου».

Για τον Έλληνα πρωθυπουργό σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος».

«Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών, αλλά και για το αν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ συζητήθηκε το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι το τελευταίο δεν τέθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών τους.

«Συμμερίζομαι πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη στο Αιγαίο ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση οι υπουργοί Εξωτερικών μας και, εφόσον χρειαστεί, στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Reuters για το τι του είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα F-35, αλλά και για το μέλλον των ρωσικών S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, λέγοντας μόνο: «Σας ευχαριστώ. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος «έφυγε πολύ ικανοποιημένος» από τις συνομιλίες τους.

Όπως ανέφερε, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον παραμένει η υπόθεση των μαχητικών F-35, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει θετικά την πώλησή τους στην Τουρκία. «Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα δει τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρούν την υπόσχεσή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό άρει τις αμυντικές κυρώσεις που είχαν επιβάλει στην Τουρκία, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πλέον ζήτημα αμερικανικών κυρώσεων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι όταν προκύπτει κάποιο θέμα, ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαθέσιμος να επικοινωνήσει μαζί του μέσα σε 24 ώρες.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί στην κατασκευή πολεμικών πλοίων, όπως φρεγάτες, υποβρύχια και κορβέτες.

Τέλος, ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει και στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ το θέμα της προμήθειας κινητήρων F110 για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

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