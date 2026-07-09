Χάρι: Φέρεται να επιχείρησε συμβιβασμό με την Daily Mail πριν από την δίκη

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επιχείρησε να έρθει σε συμβιβασμό με την εκδοτική εταιρεία της Daily Mail πριν από την έναρξη της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Υπενθυμίζεται πως ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας απέρριψε στις 7/7 όλες τις προσφυγές που είχαν καταθέσει ο Δούκας του Σάσεξ και έξι ακόμη γνωστά πρόσωπα, στο πλαίσιο πολυετούς αγωγής κατά της Associated Newspapers Limited (ANL), εκδότριας της Daily Mail και της Mail on Sunday.

Οι ενάγοντες κατηγορούσαν τον εκδοτικό όμιλο για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και παρακολούθηση, επικαλούμενοι περιστατικά που φέρονταν να έλαβαν χώρα από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, χαρακτήρισε την ετυμηγορία «πλήρη και προφανή συγκάλυψη», ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει επιμέρους σημεία της απόφασης σε ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Telegraph, ο Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες φέρεται να προσπάθησαν να επιλύσουν εξωδικαστικά την υπόθεση πριν αυτή οδηγηθεί σε δίκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νομική ομάδα του πρίγκιπα Χάρι χρησιμοποίησε «ενδιάμεσους» – μεταξύ άλλων έναν συνταξιούχο αστυνομικό ερευνητή και έναν πρώην διευθυντή της εφημερίδας Independent – προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανεπίσημος δίαυλος επικοινωνίας και να κατατεθεί πρόταση συμφωνίας προς την Associated Newspapers Limited.

Η εκδοτική εταιρεία, ωστόσο, φέρεται να μην είχε πρόθεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό και επέμενε στη διεξαγωγή της δίκης, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποκαταστήσει τη φήμη της.

Η ANL είχε ζητήσει ήδη από τον Ιανουάριο να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία, ενώ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει ότι η πίεση από τα δημοσιεύματα των ταμπλόιντ έκανε τη ζωή της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, «απόλυτη δυστυχία».

Η Telegraph υποστηρίζει ότι πριν από τη δίκη είχαν γίνει προτάσεις για συμβιβασμό με «τεράστια χρηματικά ποσά», οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν λίγο πριν να ξεκινήσει η δίκη, όμως η Associated Newspapers αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια δεύτερη ανεπίσημη προσπάθεια διαμεσολάβησης μέσω πρώην δημοσιογράφου της «News of the World», ομοίως δεν είχε αποτέλεσμα.

Δικαστικά έξοδα 67 εκατ. δολαρίων

Μετά τη δικαστική της νίκη, η Associated Newspapers ανακοίνωσε ότι επιδιώκει την ανάκτηση των νομικών εξόδων, τα οποία υπολογίζει ότι ανέρχονται σε περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες θα κληθούν να καλύψουν το σύνολο του ποσού.

Σύμφωνα με την Telegraph, κάθε ένας από τους επτά ενάγοντες είχε εξασφαλίσει ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη ύψους περίπου 3,15 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνολικά θα μπορούσε να καλύψει περίπου 18,9 εκατομμύρια δολάρια από τα έξοδα της ANL.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εκδοτική εταιρεία πιθανότατα θα μπορέσει να ανακτήσει έως και το 75% των εύλογων εξόδων της. Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν κατά την ακρόαση στις 29 και 30 Ιουλίου.

Η πολύκροτη αγωγή

Μεταξύ των επτά εναγόντων βρίσκονταν, εκτός από τον πρίγκιπα Χάρι, ο Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η πρώην σύζυγος του Τζουντ Λο, Σάντι Φροστ.

Οι διάσημοι ενάγοντες υποστήριζαν ότι η Daily Mail και η Mail on Sunday δημοσίευσαν άρθρα βασισμένα σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Η αγωγή κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και η δίκη διήρκεσε 46 ημέρες, προσελκύοντας έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Ο δικαστής Νικλίν ανέφερε στην απόφασή του ότι οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν πως τα επίμαχα δημοσιεύματα βασίστηκαν σε παράνομες μεθόδους συλλογής πληροφοριών.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, δικαστές είχαν προειδοποιήσει για το υψηλό κόστος της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι ενάγοντες θα έπρεπε να έχουν «την πιο ξεκάθαρη δυνατή εικόνα» για τα πιθανά νομικά έξοδα που θα μπορούσαν να κληθούν να καταβάλουν.

Πηγή: skai.gr

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