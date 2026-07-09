Η Λέσλι Γκροφ, επί χρόνια προσωπική βοηθός του Τζέφρι Έπστιν, κατέθεσε ενώπιον μελών του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που παρείχαν μασάζ στον Έπστιν και ότι δεν γνώριζε τίποτα για το υπόβαθρό τους, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας τους.

Ωστόσο, ορισμένες επιζήσασες των εγκλημάτων του Έπστιν υποστηρίζουν ότι η Γκροφ δεν είπε την αλήθεια.

Σε συνεντεύξεις τους στο CNN, πολλά θύματα του Έπστιν, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες που μίλησαν επώνυμα και δύο που κατέθεσαν ανώνυμα, αμφισβήτησαν διάφορα σημεία της πρόσφατης κατάθεσης της Γκροφ στους νομοθέτες. Περιέγραψαν ότι τη συνάντησαν προσωπικά, ότι συζήτησαν μαζί της την ηλικία τους και ότι πληρώνονταν απευθείας από την επί 18 χρόνια βοηθό του Έπστιν, γεγονότα που έρχονται σε αντίθεση με όσα κατέθεσε η ίδια.

Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνονταν στην πολύωρη απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη που έδωσε η Γκροφ στις 9 Ιουνίου στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει πρόσωπα από το περιβάλλον του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν. Η Γκροφ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την κακοποίηση κοριτσιών και γυναικών από τον Έπστιν και ότι είχε εξαπατηθεί από τη χειριστική του συμπεριφορά.

Παρότι η Γκροφ είχε χαρακτηριστεί ως πιθανή συνεργός του Έπστιν στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μη δίωξης που συνήφθη με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Φλόριντα το 2008, δεν της έχει ποτέ απαγγελθεί κατηγορία.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Εποπτείας δήλωσε ότι η επιτροπή «εξετάζει επί του παρόντος την απομαγνητοφώνηση της κατάθεσης της κυρίας Γκροφ σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία» και πρόσθεσε ότι «καλωσορίζει κάθε πρόσθετο αποδεικτικό υλικό από άτομα που διαθέτουν σχετικές πληροφορίες».

Η Σάρα Γκερέρο, διευθύντρια επικοινωνίας του κορυφαίου Δημοκρατικού μέλους της επιτροπής, του βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, δήλωσε ότι «η Λέσλι Γκροφ γνώριζε τι συνέβαινε στον στενό κύκλο του Έπστιν, γι' αυτό και ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, θα έπρεπε να είχε απαιτήσει να καταθέσει ενόρκως».

Ένας ακόμη Δημοκρατικός της επιτροπής, ο βουλευτής Σουχάς Σουμπραμανιάμ, δήλωσε ότι η κατάθεση της Γκροφ «αντικρούεται άμεσα από τις μαρτυρίες πολλών επιζωσών».

«Αν είπε ψέματα στην επιτροπή, όπως φαίνεται πιθανό, πρέπει είτε να πει την αλήθεια είτε να αντιμετωπίσει ποινικές κυρώσεις», πρόσθεσε.

Η κατάθεση της Γκροφ έχει εντείνει την απογοήτευση των επιζωσών του Έπστιν, πολλές από τις οποίες ανησυχούν ότι οι καταθέσεις συνεργατών του στο Κογκρέσο δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απόδοση ευθυνών. Η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε σχέση με την υπόθεση, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση νέων διώξεων, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων της υπόθεσης.

«Έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που έρχονται και λένε ψέματα, ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν ή δεν θυμούνται», δήλωσε η επιζήσασα Μαρίνα Λασέρδα. «Μπορεί επιτέλους έστω ένας άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια;»

Η Γκροφ είπε στην επιτροπή ότι ο Έπστιν ήταν «ένας δάσκαλος της χειραγώγησης και της εξαπάτησης» που είχε κρατήσει μυστική από εκείνη την κακοποιητική του δράση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Για 18 χρόνια εργαζόμουν για τον Δρ Τζέκιλ, χωρίς ποτέ να μου επιτραπεί να δω τον πραγματικό κύριο Χάιντ.»

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, αποτελεί ποινικό αδίκημα η εκ προθέσεως και ουσιωδώς ψευδής κατάθεση στο Κογκρέσο. Οι επιζήσασες που μίλησαν στο CNN δήλωσαν ότι δεν ήταν δυνατό να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για ορισμένες από τις αναμνήσεις τους, καθώς πολλά από τα περιστατικά συνέβησαν πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, όταν αρκετές από αυτές ήταν έφηβες και πριν από την εποχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Οι επιζήσασες αντικρούουν τους ισχυρισμούς της Γκροφ

Και οι έξι γυναίκες που μίλησαν στο CNN δήλωσαν ότι είχαν γνωρίσει προσωπικά τη Γκροφ και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον ισχυρισμό της ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες.

Η Μαρίνα Λασέρδα είπε ότι γνώρισε τον Έπστιν το 2002, λίγο πριν κλείσει τα 14 της χρόνια, και ότι έβλεπε τη Γκροφ τακτικά κατά τη διάρκεια των ετών που υπέστη κακοποίηση.

«Λέει ψέματα», είπε. «Μόνο εμένα και τις φίλες μου έχει γνωρίσει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές.»

Η Σαρλίν Ροσάρ, η οποία δήλωσε ότι ήταν νεαρό μοντέλο στη Νέα Υόρκη όταν γνώρισε τον Έπστιν, ανέφερε ότι συνάντησε τη Γκροφ «πολλές φορές και σε διαφορετικά μέρη».

Η Λάρα Μπλουμ ΜακΓκι, που είπε ότι ο Έπστιντ την κακοποίησε από το 2001 έως το 2003, θυμάται ότι συνάντησε τη Γκροφ τουλάχιστον δύο φορές στην κατοικία του Έπσταϊν στο Μανχάταν.

Η Λίζα Φίλιπς, η οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας των 20 όταν γνώρισε τον Έπστιν, δήλωσε: «Φυσικά και τη συνάντησα προσωπικά.»

Μία ανώνυμη γυναίκα είπε ότι ήταν περίπου 14 ετών όταν γνώρισε τον Έπστιν και ότι έβλεπε συχνά την Γκροφ στην πολυτελή κατοικία του στη Νέα Υόρκη.

«Όταν έμπαινες στο σπίτι, αριστερά από την είσοδο υπήρχε ο μικρός χώρος γραφείου της, όπου βρισκόταν πάντα. Μερικές φορές σε υποδεχόταν όσο περίμενες και κάναμε συζήτηση.»

Για τις ηλικίες των κοριτσιών

Η Γκροφ δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν ρωτούσε ούτε γνώριζε τις ηλικίες των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που επισκέπτονταν τον Επστίν ούτε ότι κάποιες ήταν ανήλικες.

Οι επιζήσασες διαφωνούν κατηγορηματικά.

Η Λασέρδα είπε ότι η Γκροφ τη ρωτούσε συχνά:

«Πώς είναι εμφανισιακά; Από πού είναι; Πόσο χρονών είναι;»

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Λασέρδα, η Γκροφ της ζητούσε να λέει στις φίλες της να φέρνουν τις μαθητικές τους ταυτότητες, επειδή ο Επστίν προτιμούσε πολύ νεαρά κορίτσια.

Η Ροσάρ δήλωσε ότι ήταν αδύνατο η Γκροφ να μην ήξερε την ηλικία της, αφού χρησιμοποιούσε τα στοιχεία του διαβατηρίου της για να οργανώνει ταξίδια.

Μια άλλη ανώνυμη γυναίκα είπε ότι η Γκροφ τη βοήθησε να εκδώσει το πρώτο της διαβατήριο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

«Καθίσαμε μαζί και κατέγραψε όλα τα προσωπικά μου στοιχεία. Προφανώς γνώριζε την ηλικία μου.»

Παρ' όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε από μέλος της επιτροπής αν είχε ποτέ διαχειριστεί ή δει διαβατήρια των κοριτσιών, η Γκροφ απάντησε:

«Όχι.»

Αργότερα πρόσθεσε ότι ίσως είχε δει «μια φωτογραφία διαβατηρίου», αλλά ότι δεν είχε καμία σχέση με τα διαβατήριά τους.

Η πρώτη ανώνυμη γυναίκα δήλωσε επίσης ότι είναι «100% βέβαιη» πως η Γκροφ γνώριζε ότι ήταν ανήλικη.

«Πήγαινα σε ιδιωτικό καθολικό σχολείο και μου ζητούσε συχνά να φύγω νωρίς από το σχολείο. Ο Έπστιν ήθελε να με βλέπει με τη σχολική μου στολή και πολλές φορές η Γκροφ με έβλεπε να τη φοράω.»

Για τις πληρωμές

Η Γκροφ υποστήριξε ότι δεν έδινε ποτέ χρήματα σε κανέναν για λογαριασμό του Έπστιν και ότι απλώς κανόνιζε, κάποιες φορές, να παραλαμβάνονται χρήματα.

Πολλές επιζήσασες δήλωσαν ότι πληρώνονταν απευθείας από εκείνη.

Η Λασέρδα είπε ότι η Γκροφ της έδινε συχνά μετρητά, ιδιαίτερα όταν ο Έπστιν έλειπε από την πόλη.

«Τα έβαζε σε έναν μακρύ λευκό φάκελο και τα χαρτονομίσματα ήταν πάντα των 100 δολαρίων.»

Η ίδια ανέφερε ότι οι πληρωμές γίνονταν στη σκάλα των γραφείων του Έπστινστη Νέα Υόρκη.

Η ανώνυμη γυναίκα είπε ότι παραλάμβανε επίσης φακέλους με χρήματα από τη Γκροφ σχεδόν κάθε δεύτερη ημέρα.

«Δεν ήταν μόνο για τα μασάζ. Δεν είχαμε χρήματα, εκτός αν φέρναμε και άλλο κορίτσι.»

Η Λίζα Φίλιπς δήλωσε ότι ήταν «αδύνατο» να ισχυρίζεται η Γκροφ πως δεν έδινε χρήματα στις κοπέλες, καθώς εκείνη παραλάμβανε από την Γκροφ επιταγές για τα δίδακτρα του σχολείου της.

Για την παρουσία της στην κατοικία του Έπστιν

Η Γκροφ είπε στην επιτροπή ότι από το 2001 έως περίπου το 2013 «δεν πάτησε ποτέ το πόδι της» στην πολυτελή κατοικία του Έπστιν στη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη ανώνυμη γυναίκα αντέδρασε λέγοντας:

«Σοβαρολογεί; Εκτός κι αν έχω παραισθήσεις ή έχει δίδυμη αδελφή.»

Η Λάρα Μπλουμ ΜακΓκι δήλωσε ότι συνάντησε τη Γκροφ τουλάχιστον δύο φορές και μόνο μέσα στην κατοικία του Έπστιν.

Η Λασέρδα και η ανώνυμη γυναίκα ανέφεραν επίσης ότι πήγαιναν πολλές φορές στα γραφεία του Έπστινγια να παραλάβουν από τη Γκροφ εισιτήρια για παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ.

«Μας συναντούσε στη σκάλα και μας έδινε έναν λευκό φάκελο», είπε η Λασέρδα.

Η ίδια θυμήθηκε ότι κάποτε έφυγε από την παράσταση «Το Φάντασμα της Όπερας», επειδή δεν της άρεσε.

Πηγή: skai.gr

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