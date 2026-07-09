Με ελάχιστες συμμετοχές, πολύ λίγα λεπτά στο χορτάρι με την ερυθρόλευκη φανέλα και με μόλις μια ασίστ στην παρουσία του στον Πειραιά, ο Αντρέ Λουίζ βρίσκεται μια ανάσα μακριά από μια μεταγραφή που θα γεμίσει εντυπωσιακά τα ταμεία του Ολυμπιακού!

Όπως ανέφερε και ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται πολύ κοντά στην Kansas City, με τον σύλλογο από το MLS να έχει καταθέσει τρομερή προσφορά στους «ερυθρόλευκους».

Περί τα 17-18 εκατ.ευρώ φέρεται να περιλαμβάνει η πρόταση που έχει κατατεθεί για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, προκειμένου ν’ αλλάξει ξανά ήπειρο στην καριέρα του, μετά το πέρασμα από την Ευρώπη…

Στον Ολυμπιακό είχε συνολικά 10 συμμετοχές και 379’ στον αγωνιστικό χώρο, με μονάχα 1 ασίστ και 1 κίτρινη κάρτα.

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