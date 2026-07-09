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Παραμένει ζεστό το ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, οι πρωταθλητές Αγγλίας ενδιαφέρονται ακόμη για την απόκτηση του Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος έκανε τρομερά πράγματα φέτος με την Μπριζ

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Τζόλης

Η είδηση ότι η Άρσεναλ έχει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της τον Χρήστο Τζόλη έχει δει εδώ και καιρό το φως της δημοσιότητας!

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός μάγεψε τους πάντες με τις σταθερά εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη σεζόν που πέρασε, με αρκετές ομάδες του κορυφαίου επιπέδου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κίνησης για την απόκτησή του από την Μπριζ.

Νέο δημοσίευμα στην Αγγλία, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Αγγλίας παραμένει... ζεστό, με τον Τζόλη να αποτελεί έναν εκ των βασικών μεταγραφικών στόχων του Μικέλ Αρτέτα για το φετινό καλοκαίρι, με την περίπτωσή του να μην συνδέεται με τις περιπτώσεις των Μπαρκολά και Ρότζερς, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Άρσεναλ.

Με την αποχώρηση του Τροσάρ (έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας) να μοιάζει δεδομένη και με την Άρσεναλ να είναι ανοιχτή στην πώληση των Μαρτινέλι, Ζεσούς, ο Αρτέτα χρειάζεται ποδοσφαιριστές στη μεσοεπιθετική του γραμμή και ο Τζόλης, ο οποίος έχει 43 γκολ και 45 ασίστ στις δύο προηγούμενες σεζόν, παραμένει πολύ ψηλά στη λίστα της.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Άρσεναλ Χρήστος Τζόλης
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